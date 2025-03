Čović: Mnogi bi voljeli da se Dodik ne vrati, a siguran sam da hoće

Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, gostovao je u Dnevniku HRT-a, gde je komentarisao stanje u BiH.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

On je istakao da institucije u zemlji ne funkcionišu, govoreći o Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, koji je napustio državnu granicu.

"Teško je to komentarisati dok ne razjasnimo činjenicu da granične vlasti u BiH ne funkcionišu. Ovo nije izolovan slučaj, bilo je još prelazaka granice. To dovoljno pokazuje kako danas funkcionišu institucije u BiH. Mnogi bi želeli da Dodik ne bude prisutan, jer bi se riješili brojnih problema njegovim izostankom, ali gotovo sam siguran da će se vratiti. Na osnovu svojih poznanstava vjerujem da hoće, jer teži dosljednosti u onome što provodi. Iako je to pogrešno, on je uvjeren, uz pomoć svojih savjetnika koji ga vode, da je to ispravan put.

Njegovo hapšenje je procijenjeno kao visoko rizična aktivnost. S druge strane, moramo pratiti šta će preduzeti naši pravosudni organi. Vjerujem da će pronaći načine da mu ograniče prostor za djelovanje. Bilo bi logično da se za njim raspisuje međunarodna potjernica. Ovih dana razgovaramo s našim međunarodnim prijateljima, uključujući i Hrvatsku, kao i sa Kajom Kallas. Tražili smo da se pitanje evropskog puta stavi na dnevni red, radimo kroz Parlament BiH i Savjet ministara. Još uvijek čekamo budžet, koji su blokirali dva 'bošnjačka člana' Predsedništva BiH", rekao je Čović.

Govoreći o saradnji sa političkim partijama u Bosni i Hercegovini, Čović je istakao da HDZ BiH razgovara sa svim stranama, uključujući opoziciju u Srpskoj.

"S Trojkom iz RS stavili smo na sto tri ključne stvari: mir, sigurnost i funkcionisanje institucija, a sve to može se ostvariti kroz izmjene Izbornog zakona. Imamo dogovor da ćemo razgovarati o Zakonu o Sudu BiH, Zakonu o VSTS-u i Izbornom zakonu. Ova kriza je ozbiljna, ali pokušavamo naći srednji put između separatiste i unitariste," rekao je Čović, naglasivši da BiH mora poštovati svoje institucije, bez obzira na njihove nesavršenosti.

Na kraju, Čović je rekao da je potrebna temeljita reforma političkog sistema i da je za to potrebno proširenje Ustava BiH.

"Moramo riješiti pitanje nejednakosti naroda i izmijeniti Ustav BiH, što zahtijeva dvije trećine podrške. Trenutno se borimo za običnu većinu", zaključio je Čović, podsjećajući da Bosna i Hercegovina već tri decenije prolazi kroz različite političke krize.

Podsjećamo, Dodik je otputovao u Izrael gdje bi trebalo da učestvuje na međunarodnoj konferenciji o antisemitizmu 26. i 27. marta u Jerusalimu.

(MONDO)