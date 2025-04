"Izrešetan pred ženom i malim djetetom": Očevici otkrili ko je upucani vlasnik restorana na Novom Beogradu

Očevici su progovorili o pucnjavi u restoranu na Novom Beogradu.

Očevici iz obližnjih zgrada u naselju "West 65" kod restorana u kom se danas popodne dogodila pucnjava na Novom Beograu su za "Blic" progovorili o pucnjavi. Upucan je vlasnik restorana D.V. ispred žene i maloletnog djeteta.

U lokalu je, prema riječima očevidaca, bio vlasnik D.V. sa suprugom, maljoletnim djetetom i sedam članova obezbjeđenja. On je privatnim vozilom prebačen u Urgentni centar.

"On je nedavno uzeo taj lokal. Mi ga znamo kao novog vlasnika. Čuli smo da nosi i nanogicu. On je stalno bio tu od kada je uzeo lokal pod zakop. To njegovo obezbjeđenje je sve vrijeme sa njim i paze ko sedi unutra", kažu svjedoci.

Ko je upucani vlasnik restorana?

Ranjeni D.V. je inače ranije osuđen na godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja sina bivšeg predsjednika SR Jugoslavije.

Tada je uhapšen na Novom Beogradu dok se šetao bez nanogice, u vreme kada je trebalo da bude kod kuće i sumnjičio se za krivična djela ometanje pravde i uništenje i oštećenje tuđe stvari. Poznat je policiji odranije.

