Preminula Goranka Matić: Čuvena srpska fotografkinja umrla u 76. godini

Danas je u Beogradu u 76. godini preminula Goranka Matić.

Goranka Matić, rođena u Mariboru 1949, završila je istoriju umjetnosti na beogradskom filozofskom fakultetu. Ova srpska istoričarka umjetnosti i fotografkinja je počela da se profesionalno bavi fotografijom 1980.

Spletom životnih okolnosti na svojim fotografijama za vječnost je sačuvala najveće zvijezde muzičkog novog talasa u Jugoslaviji. Njeni radovi nalaze se u Muzeju savremene umjetnosti. Često joj, kaže, promaše ime, ili je Gorjanka ili Gorinka. Bilo kako bilo, ostaće upamćena kao jedna od najpoznatijih žena u svijetu domaćih foto-reportera.

"Vrijeme je bilo prva redakcija, poslije sam prešla u Politiku, koju u to vrijeme uređuje Ljilja Smajlović i mijenja se njen izgled, diskretno, dizajn i fotografije se objavljuju u boji. Sada sam već iskusna, ali nedovoljno za takav veliki organizam. Tu sam radila kao u rudniku od jutra do zaključivanja broja, ali bilo je iz entuzijazma. Ljilja je bila smijenjena, a ja sam izdržala još godinu dana i prešla u RTS, gdje je bilo lakše, i drugi medij, gdje sam pokušala da nađem mjesto od korišćenja fotki za emisije do snimanja novinara za telefonska javljanja ali bez slušalice, još nije bilo ovih pametnih telefona. Onda sam otišla u penziju i još malo predavala na FKM", govorila je svojevremeno Goranka.

(Kurir/MONDO)