Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 27 do 33 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana moguća je prolazna, mala do umjerena oblačnost, a uveče će biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u brdsko-planinskim predjelima povremeno pojačan.

U većini predjela jutros je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju.

Na dionicama u usjecima mogući su odroni, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog radova izmijenjen je saobraćaj na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, dok povremeno do zastoja dolazi na istom putnom pravcu ali na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je u toku sanacija klizišta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radi izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica, grad Doboj od 10.00 do 16.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica, jednom-dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Radovi su aktuelni na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, Brodar-Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima Pasjaci i Sokolača, te na dionicama Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje, Srbac-Derventa, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Šargovac-Banjaluka.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj.

Radi deminiranja na dionici magistralnog puta Ustiprača–Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova biće povremena polučasovna obustava saobraćaja.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Gacko-Tjentište /između tunela Čemerno i Surdup/ i Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Zbog redovnog servisiranja tunela na auto-putu A-1, za saobraćaj će biti zatvoreni tuneli Vis, 25. novembar i Grab u smjeru smjer Lepenica-Tarčin, a vozila će saobraćati dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Radovi su aktuelni i na autoputu A-1 dionici Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna)