Kulturno blago u opasnosti: Most Ovčiji brod kod Nevesinja pred urušavanjem

Kulturno-istorijsko blago Hercegovine, nadaleko poznati Ovčiji brod na rijeci Zalomci kod Nevesinja, nalazi se pred urušavanjem.

Izvor: Facebook/Najljepše selo Bratač

Alarmantne fotografije i vapaj za pomoć objavila je Facebook stranica "Najljepše selo Bratač", ističući da je ovaj most, remek-djelo graditeljstva iz 18. vijeka, u izuzetno lošem stanju.

"Dragi prijatelji naše stranice, na slici možete odlično da vidite da je naš most, Ovčiji brod, inače remek djelo graditeljstva iz 18. vijeka, pred rušenjem", poručili su.

Grupa stanovnika Bratača protekle dvije godine bezuspješno se obraćala brojnim institucijama, tražeći pomoć za spas mosta. Odgovori su, kako navode, varirali od nedostatka sredstava, preko tvrdnji o nenadležnosti, pa sve do "tankih obećanja".

"Uglavnom, da sumiramo, slaba vajda od svega. Manja je tuga što se most ruši, od one da to nikome ne smeta. Da li je moguće da kultura i istorija više nikome nisu važni?! Sudeći prema stanju našeg mosta, izgleda da zaista nisu", stoji u njihovoj poruci.

Most Ovčiji brod premošćuje rijeku Zalomku, najveću ponornicu u Evropi, koja je tokom ljetnih mjeseci često suva. Iako tačni podaci o izgradnji ne postoje, pretpostavlja se da su ga podigle Osmanlije u 16. ili 17. vijeku. Neka predanja govore da ga je gradio čuveni turski graditelj Mimar Hajrudin, istovremeno sa Starim mostom u Mostaru, dok druga legenda pripisuje njegovu izgradnju udovici bega Ljubovića.

Most je izgrađen od kamena, sa tri luka, dug je 35 metara i širok tri metra. Ime mu potiče od vjekovnog običaja da su preko njega čobani prevodili stada ovaca iz nižih predjela Hercegovine na planinske ispaše i obrnuto.

(Mondo)