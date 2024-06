Zaboravljena ćuprija na Vrbasu: Da danas postoji ovako bi izgledao kameni most nakon rekonstrukcije (FOTO/VIDEO)

Između banjalučke tvrđave Kastel, odnosno jedne od kula, postojao je most koji je povezivao drugu obalu Vrbasa. Svojevremeno je urađena i studija rekonstrukcije ovog mosta, ali dalja istraživanja na obnovi su obustavljeni, a radovi nikad nisu nastavljeni.

Takozvani tvrđavski most preko rijeke Vrbas je bio u upotrebi sve do austrougarske okupacije ovih krajeva, a do danas su sačuvani njegovi fragmenti čiji su ostaci vidljivi u ljetnom periodu, kada je nivo banjalučke rijeke niži u odnosu na ostala godišnja doba.