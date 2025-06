Odbrana Milorada Dodika danas iznosi žalbu na prvostepenu presudu Suda BiH

Pred Apelacionim vijećem Ustavnog Suda BiH danas će biti održano ročište u drugostepenom postupku u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Srpske Miloša Lukića.

Odbrana će, nakon što obrazloži žalbu, zatražiti ukidanje prvostepene presude i njeno preinačenje u oslobađajuću ili održavanje novog pretresa, rekao je Goran Bubić, advokat predsjednika Dodika.

Dodik je za RTS rekao da je proces politički motivisan i da to dokazuje i činjenica da je Interpol odbio da raspiše potjernicu za njim.

Ocijenio je da je postupak protiv njega usmjeren protiv Republike Srpske, ali da ga to neće zaustaviti.

"Sve je to politički montirano. Upravo zato mi to daje novu snagu i motiviše me da se borim protiv nepravde", dodao je Dodik.

Ipak, javnost i pažnju privlači najava da je sudija Sindiša Gluhajić na bolovanju, piše EuroNews.

"Neće biti nikakav problem ako se zamijeni sudija u sudskom vijeću, ročište će tek biti otvoreno i počeće se raspravljati nakon izlaganja žalbi", pojašnjava pravnik Vlado Adamović.

Dodik je ranije kazao da nema nikakva očekivanja od apelacionog procesa pred, za njega, vanustavnim Sudom BiH, pred kojim je do sada, kako tvrdi, sve bilo montirano i namješteno. Odbrana se žali na izmijenjeni Krivični zakon BiH, navodeći da nije bio na pravnoj snazi i da samim tim, prema postojećem zakonu, nema ni krivičnog djela. U žalbi je navedeno da je Krivični zakon BiH mijenjan 16 puta.

Takođe traže i preispitivanje statusa legitimnosti visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Da je riječ o političkom procesu i mijenjanju izborne volje građana, smatraju i u redovima SNSD-a.

"Očigledno postoje određeni centri moći koji pokušavaju i očigledno upravljaju tim procesom. Bilo kakvo očekivanje je nerealno, ali ono što jeste realno jeste da, u suštini, sud meritorno odluči i da donese oslobađajuću presudu", kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD u PD PS BiH.

Da je proces uveo BiH u jednu od najvećih kriza, smatra novinar Željko Raljić. Ipak, kada je riječ o samom procesu, kaže da će o svemu odlučivati politika.

"Sud će pro forme da obavi svoj dio posla, ali konačna odluka u stvari će biti iza kulisa. Sudovi i tužilaštva ne bi trebalo da čekaju političku volju, oni su ravnopravni učesnici u diobi vlasti", ističe Raljić.

Prvostepena presuda Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, v.d. direktoru Službenog glasnika RS, izrečena je 26. februara.

Lukić je oslobođen optužbi, dok je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

