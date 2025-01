Vrijeme danas: Nakon jutarnjeg mraza smjena sunca i oblaka

Danas se u cijeloj BiH nakon jutarnjeg mraza očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ujutro se oko rijeka i po kotlinama očekuje magla ili niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne najavljen je porast oblačnosti u Hercegovini i zapadnim područjima, a tokom noći na jugozapadu je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, u Krajini i brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku umjeren, na momente i jak južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus četiri, na planinama do minus 14, na jugu od minus dva do četiri, a najviša dnevna od dva do osam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

(Srna)