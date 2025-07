Pomoć roditeljima: Ovaj grad u Hrvatskoj za rođenje djeteta daje podršku do 14.500 evra

Uz pomoć za rođenje deteta, dio opština i gradova daje podršku djeci i dok ne navrše određenu dob.

Pored izdašnih subvencija za rođenje djeteta, koje su gotovo standardne, hrvatski gradovi i opštine pokušavaju da utiču na demografske trendove i pomognu roditeljima i kroz niz drugih mjera - od nagrada za brak, preko sufinansiranja potpomognute oplodnje, do poklon paketa.

Tako mala opština Ervenik u Šibensko-kninskoj županiji, koja ima oko 800 stanovnika, nagrađuje brak sa 1.000 evra, a Dugopolje, opština u zaleđu Splita, mladencima daje poklon od 660 evra, prema podacima o demografskim mjerama u 2025. godini, koje je sedmu godinu zaredom prikupilo Ministarstvo za demografiju i imigraciju.

Ovi podaci su reprezentativni, jer je 569 od 575 opština, gradova i županija odgovorilo na pitanja o demografskim mjerama, a samo šest nije to učinilo: Bale-Valle, Civljane, Staro Petrovo Selo, Trpanj, Tučepi i Krapinske Toplice.

Grantovi tokom tri, pet, devet godina, do skoro 14.500 evra

Pored naknada za rođenje djeteta, neke opštine i gradovi, posebno na ostrvima, pružaju podršku djeci dok ne dostignu određenu starost. Tako opština Milna, gdje je izdržavanje za prvo dijete 670 evra, a za drugo 930, za ovu djecu isplaćuje 70 evra mjesečno do navršene tri godine, 80 za treće, a za četvrto i svako naredno dijete 100 evra.

U opštini Vela Luka, roditelji trećeg djeteta imaju pravo na stalnu mjesečnu nadoknadu od 66,36 evra u periodu od pet godina, ukupno 3.981 evro. Roditelji četvrtog i svakog narednog djeteta dobijaju mesečnu nadoknadu od 132,72 evra.

Komiža, koja obezbjeđuje izdržavanje od 650 evra za prvo dijete, 1.300 za drugo, i 1.600 evra za treće, četvrto i peto, obezbjeđuje stalnu mjesečnu nadoknadu za treće i svako naredno dijete tokom devet godina u ukupnom iznosu od 14.364 evra.

Pored obezbjeđivanja podrške od 531 evra po djetetu, bez obzira da li je prvo ili peto, roditelji dobijaju dodatnih 271 evro od Grada Petrinje, pod uslovom da ostanu da žive u tom gradu još godinu dana. Opština Pučišća na Braču obezbjeđuje godišnju izdržavanje djeteta od 500 evra, do trećeg rođendana djeteta, uključujući i njegovu treću godinu.

Grad Vis već deset godina isplaćuje jednokratnu pomoć u prvoj godini života djeteta, a za svako treće i naredno dijete stalnu mjesečnu nadoknadu do 10. godine, mada ne precizira koliko. Pleternica, s druge strane, obezbjeđuje podršku od 13,27 evra mjesečno za djecu do 12 godina, a Rugvica 40 evra godišnje za svako dijete od 2 do 18 godina, i 400 evra mjesečne podrške za djecu koja nisu upisana u vrtić zbog svog psihofizičkog stanja.

