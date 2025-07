Evropske zemlje se spremaju za povećanje vojnih budžeta: Usvojen poseban dokument za 15 članica EU

Ideja je da se značajno doprinese jačanju odbrambenih i bezbjednosnih kapaciteta Evropske unije.

Evropski savjet je danas aktivirao nacionalnu klauzulu o odstupanju za 15 država članica kako bi im se olakšalo povećanje izdvajanja za odbranu na nacionalnom nivou.

Nova mjera je deo Pakta o stabilnosti i rastu (SGP), a zemlje na koje se odluka odnosi su: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Portugalija, Slovačka i Slovenija.

"U ovom ključnom trenutku, ulaganje u naše odbrambene kapacitete mora da ostane naš apsolutni prioritet. Aktivacijom nacionalne klauzule o odstupanju, državama članicama se omogućava da povećaju izdvajanja za odbranu, uz očuvanje održivih javnih finansija", izjavila je danska ministarka ekonomije Stefani Lose.

Dokument se odnosi na period od četiri godine i maksimalnu fleksibilnost u visini od 1,5% BDP-a.

U praksi, to znači da Komisija i Savjet ne moraju da pokreću proceduru zbog prekomjernog deficita u ovih 15 država članica, čak i ako one zaista premaše maksimalno dozvoljene rashode, pod uslovom da je to prekoračenje posledica povećanih izdvajanja za odbranu.

Za sve ostale rashode, države članice i dalje su obavezne da poštuju budžetska pravila i ostaju posvećene sprovođenju revidiranog okvira za ekonomsku upravu, bez obzira na aktivaciju ove klauzule.

Sve članice su se obavezale na izgradnju potrebnih odbrambenih kapaciteta u EU, kako je potvrđeno u zaključcima Evropskog savjeta o evropskoj odbrani 6. marta 2025.

Zahtjev Njemačke će se razmatrati nakon što finalizuje svoj srednjoročni fiskalno-strukturalni plan, a u ostalim državama članicama već su u toku planirane aktivnosti za jačanje odbrane.

Inače, članice EU zbog rata u Ukrajini planiraju da povećaju izdvajanja za odbranu kako bi što bolje zaštitile kontinent.

Kako je predsjednik SAD, Donald Tramp, više puta kritikovao određene članice NATO-a da ne daju dovoljno za odbranu, zapretivši da će Evropu onda uskratiti vojnu pomoć, evropske zemlje su počele da traže načine kako da pojačaju svoje vojne kapacitete.

