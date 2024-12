Bubić: Vještak Vranić u svom izvještaju ima slike želuca i jednjaka skinute sa interneta

Branilac predsjednika Republike Srpske Goran Bubić rekao je da Sud BiH po svaku cijenu želi da ubrza postupak protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika, narušavajući time osnovna ljudska prava optuženog i mnoge međunarodne konvencije koje govore o pravičnom suđenju.

Izvor: MONDO

"Na ovaj način mom klijentu onemogućeno je pravo na život i liječenje, što je jasno definisano Evropskom konvencijom. Uskraćeno mu je i pravo na odbranu. Očigledno im se žuri da što prije osude Dodika, pri tome ne vodeći računa o njegovom zdravlju. Zato sam nedavno i izjavio da, izgleda, nije cilj samo da se on osudi, već i sahrani", rekao je Bubić, komentarišući posljednju odluku Suda BiH da ročište Dodiku sa 25. odgodi na 30. decembar.

On je naveo da je usmeno obaviješten od Suda BiH da je novo ročište zakazano za ponedjeljak, 30. decembar, te da će tada biti održana statusna konferencija i glavni pretres.

Bubić je za "Glas Srpske" rekao da mu nije jasno šta će tada biti predmet statusne konferencije, te da je moguće da će biti govora o vještačenju ljekarske dokumentacije.

"Statusne konferencije, inače, nisu predviđene da se organizuju i održavaju u toku suđenja, već samo na početku, kada se planira tok sudskog postupka, pa tu možemo saznati, recimo, koliko dokaza će izvesti tužilaštvo ili odbrana i koliko im je vremena potrebno za tako nešto. S obzirom na to da je suđenje već poodmaklo, zaista ne vidim svrhu održavanja iste", napomenuo je Bubić.

Odgovarajući na pitanje šta očekuje od zahtjeva za izuzeće sudskog vještaka Harisa Vranića, koji je osporio navode iz otpusne liste i iznio neke svoje proizvoljne i paušalne medicinske ocjene, te li će biti traženo međunarodno vještačenje, Bubić je rekao da u članu Zakona o krivičnom postupku piše da vještačenje mogu sprovesti sudovi, ali i stranke u postupku, odnosno tužilaštvo i odbrana.

"Sud BiH će odlučiti o našem zahtjevu da odbaci vještačenje Vranića. Ukoliko to uradi, može odrediti novog vještaka. Ukoliko i on bude radio kao Vranić, da ignoriše stvarno stanje, odbrana će onda angažovati svog. To su neke proceduralne mogućnosti, ali vidjećemo šta će se na kraju desiti. Ono što je uradio Vranić stvarno je nedopustivo. On u svom izvještaju ima neke slike želuca i jednjaka skinute sa interneta, uz koje stoje površne i proizvoljne ocjene medicinskog stanja predsjednika Dodika koje nemaju nikakve veze sa stvarnim zdravstvenim stanjem. To je van svakih etičkih normi. On svoj stav bazira na dokumentu o prijemu Dodika u bolnicu. Kada mu je stiglo otpusno pismo, odlučio je da ga ignoriše, poručivši da ostaje pri svom stavu. Meni sve to liči na jednu lošu režiju", poručio je Bubić.

Ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku odgođeno je za ponedjeljak, 30. decembar, zbog objektivne nemogućnosti njegovog prisustva, potvrđeno je Srni u Sudu BiH.

Sud BiH je prethodno bio dostavio poziv za nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku protiv predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloša Lukića za 25. decembar, pozivajući se na mišljenje sudskog vještaka doktora Harisa Vranića da je predsjednik Dodik zdravstveno sposoban za suđenje.

Branilac predsjednika Goran Bubić je Sudu BiH podnio zahtjev za izuzeće vještaka Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, a jedan od razloga za to je politička pristrasnost.

Predsjednik Srpske operisan je 9. decembra u Beogradu. Operativni zahvat na želucu i jednjaku bio je komplikovan, ali je protekao uspješno.

Predsjedniku Dodiku i Lukiću sudi se za "nepoštovanje odluka Kristijana Šmita".

(SRNA)