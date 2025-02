Miličević odgovorio na Dodikov poziv: Dolazimo na sastanak ako podnesete ostavku

Predsjednik SDS-a Milan Miličević odgovorio je danas na poziv koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio strankama opozicije, da u ponedjeljak dođu na sastanak.

Izvor: SDS saopštenje

Miličević kaže da je Dodikov poziv na sastanak veoma neobičan, jer on istovremeno dok poziva na sastanak, vrijeđa, ponižava i govori neistine o Srpskoj demokratskoj stranci.

"Nadamo se da ćete ipak pažljivo pročitati i shvatiti poruku Srpske demokratske stranke koju Vam još jednom šaljemo. Proces koji se vodi protiv Vas je proizvod loših političkih odluka koje ste u kontinuitetu, od svog prvog dolaska na političku scenu pa sve do danas, donosili. Pandorinu kutiju ste otvorili ne tako davne 1998. godine kada ste uz pomoć stranog faktora prvi put došli na vlast brutalnim poništavanjem volje srpskog naroda u tom momentu, sankcijama koje su uslijedile, nametanjima koja ste prihvatali i kao najservilniji igrač međunarodne zajednice opstali na političkom nebu do danas", tvrdi Miličević.

On kaže da je SDS u kontinuitetu sve vrijeme upozoravao Dodika na "lošu politiku" i da je on danas došao u situaciju da se mehanizmi i nametanja koja je prihvatio okreću protiv njega lično.

"U dvadeset jednoj godini Vašeg ukupnog vršenja vlasti zagospodarili ste svime, a najviše medijima, preko kojih ste nas, sve ove godine pljuvali i vrijeđali i izgovorili toliku količinu zla, mržnje i bljuvotina, a sve to u tri saziva kao Predsjednik Republike Srpske čija je Ustavna obaveza da bude Predsjednik svih građana (više puta ste rekli da niste naš predsjednik) i to radite i danas. Spisak svega što ste pogrešno uradili i izgovorili nećemo navoditi jer bi to bilo predugo, ali treba da budete svjesni da ste Vi u kontinuitetu bili najveći faktor srpskog razdora i podjele upravo zbog takve vrste politike koju ste provodili i stvari koje ste izgovarali. Sastanku sa Vama, mi iz Srpske demokratske stranke ćemo se odazvati nakon što podnesete ostavku na mjesto Predsjednika Republike Srpske u skladu sa Ustavom Republike Srpske jer zbog svega navedenog i zbog toga što niste u stanju okupiti sve Srbe u ovom značajnom momentu to zaista trebate uraditi upravo radi Republike Srpske", rekao je predsjednik SDS-a.

Najavljuje da će SDS učestvovati u radu NSRS kao najvećeg zakonodavog tijela u Republici Srpskoj i "činiti sve, kao i do sada, da spriječe hazardersku politiku uvlačenja Republike Srpske u ambis i put njenog nestanka".

"Istorija će pisati o svima nama. Zvuči kao nešto dobro poznato i suviše puta ponovljeno, ali tako je. Zbog toga je važno da se, u ovakvim okolnostima i situaciji u kojoj se nalazimo, izdignete iznad Vaših ličnih interesa i prihvatite našu ponudu kako bi razumno dogovorili buduće korake za zaštitu institucija Republike Srpske", zaključuje Miličević.

Dodik je juče rekao da poziva opoziciju na sastanak u 12 časova u ponedjeljak. Za utorak je zakazan miting ispred Narodne skupštine Republike Srpske koja će tog dana započeti sjednicu koja će trajati i sljedeći dan, u srijedu, kada će Sud BiH donijeti presudu u slučaju protiv Dodika i Miloša Lukića.

(MONDO)