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Prijedor dobio prve reciklomate u Republici Srpskoj: Građani recikliranjem skupljaju bodove i osvajaju nagrade

Prijedor dobio prve reciklomate u Republici Srpskoj: Građani recikliranjem skupljaju bodove i osvajaju nagrade

Izvor SRNA
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U Prijedoru su postavljena dva reciklomata, prvi u Republici Srpskoj. Građani ubacivanjem plastičnih boca, staklene ambalaže i limenki mogu skupljati bodove i ostvariti nagrade.

Prvi reciklomati u Republici Srpskoj postavljeni u Prijedoru Izvor: prijedordanas.com

Prijedor je juče dobio dva reciklomata za prikupljanje prazne ambalaže, koji su ujedno i prvi uređaji ove vrste u Republici Srpskoj, izjavio je Armin Alijagić iz udruženja "Naša perspektiva", koje realizuje ovaj projekat.

On je pozvao građane da ubacuju prazne flaše, limenke i boce, za šta će dobijati bodove koje mogu zamijeniti za nagrade kod partnera projekta.

Među njima su za sada "Tropik", kino, Nacionalni park "Kozara", NLB banka i Crveni krst.

"Pokušavamo da smanjimo otpad na prostoru grada, a druga stvar je konkretan benefit za građane Prijedora", rekao je Alijagić novinarima.

On je pojasnio da građani najprije treba da preuzmu aplikaciju "Ekomejt", a zatim će svaki put kada recikliraju staklene flaše, plastične boce ili limenke dobijati bodove koje mogu iskoristiti kod partnera projekta.

Aktivnost je dio programa EU "Klajmaborou", u kojem učestvuje grad Prijedor preko Gradske razvojne agencije "Preda".

Goran Rodić iz ove agencije rekao je da je klimatska neutralnost aktuelna tema ne samo u Evropi nego i širom svijeta, te da reciklomati pružaju mogućnost za popularizaciju sortiranja otpada.

"Po iskustvima kolega iz razvijenih zemalja, saznali smo da je najteži korak navikavanje građana da jednostavno počnu da sortiraju otpad prije nego što to postane i obaveza", naveo je Rodić.

Šef Kabineta gradonačelnika Prijedora Branko Mudrinić istakao je da je ovo veliki korak za građane i Gradsku upravu, jer se na ovaj način razvija svijest o pravilnom odlaganju otpada i značaju čistijeg grada.

Jedan reciklomat postavljen je u naselju Urije, kod "Tropika", a drugi u blizini Srednjoškolskog centra.

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Tagovi

reciklomati Prijedor ekologija

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