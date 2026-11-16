Drama u sarajevskom naselju: Muškarac povrijeđen nakon pada sa zgrade

U sarajevskom naselju Stup jutros je teško povrijeđen muškarac nakon pada sa visine, a zbog uviđaja i osiguranja mjesta događaja, policija je privremeno zatvorila Stupsku ulicu. Povrijeđeni je prevezen na KCUS.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Nesreća se dogodila u Stupskoj ulici, a povrijeđenom muškarcu je na licu mjesta prvu pomoć ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je transportovan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na dalje ljekarsko zbrinjavanje.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaz" je potvrđeno da su prijavu o povređivanju dobili u 9.35 časova.

"Dobili smo prijavu o povređivanju padom sa visine u Stupskoj ulici. Osoba je upućena na ukazivanje ljekarske pomoći. Ekipe su na terenu", navela je portparol Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Okolnosti i tačni uzroci pod kojima je došlo do pada biće utvrđeni policijskim uviđajem koji je u toku.