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Drama u sarajevskom naselju: Muškarac povrijeđen nakon pada sa zgrade

Drama u sarajevskom naselju: Muškarac povrijeđen nakon pada sa zgrade

Autor Dušan Volaš
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U sarajevskom naselju Stup jutros je teško povrijeđen muškarac nakon pada sa visine, a zbog uviđaja i osiguranja mjesta događaja, policija je privremeno zatvorila Stupsku ulicu. Povrijeđeni je prevezen na KCUS.

Muškarac povrijeđen nakon pada sa visine na Stupu Izvor: MONDO/Samir Cacan

Nesreća se dogodila u Stupskoj ulici, a povrijeđenom muškarcu je na licu mjesta prvu pomoć ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je transportovan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na dalje ljekarsko zbrinjavanje.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaz" je potvrđeno da su prijavu o povređivanju dobili u 9.35 časova.

"Dobili smo prijavu o povređivanju padom sa visine u Stupskoj ulici. Osoba je upućena na ukazivanje ljekarske pomoći. Ekipe su na terenu", navela je portparol Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Okolnosti i tačni uzroci pod kojima je došlo do pada biće utvrđeni policijskim uviđajem koji je u toku.

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