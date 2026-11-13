Novi detalji ubistva u Sarajevu: Sukob navodno izbio zbog djevojke, Smječanin pokušao da razdvoji muškarce

Novi detalji ubistva Mehmeda Smječanina u Sarajevu. Tuči je navodno prethodila svađa zbog djevojke, a Smječanin je pokušao da razdvoji sukobljene muškarce.

Izvor: Robson90/Shutterstock

Ubistvu Mehmeda Smječanina (32), koji je tokom noći upucan ispred ugostiteljskog objekta u sarajevskom naselju Dolac Malta, prethodila je tuča više muškaraca, a sukob je navodno počeo zbog djevojke.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“, dvojica muškaraca najprije su se posvađala, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba u koji se umiješao Smječanin, poznat po nadimku Meša.

Smječanin je, prema istim informacijama, obezbjeđivao ugostiteljski objekat i pokušao da razdvoji sukobljene muškarce.

Tokom incidenta pogođen je hicem iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim saznanjima, Smječanin je upucan u predjelu grudnog koša, a metak mu je navodno pogodio jetru. Sumnja se da je na njega pucano iz pištolja.

Povrijeđenog muškarca ekipa Hitne pomoći Kantona Sarajevo prevezla je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je, uprkos pruženoj medicinskoj pomoći, u 4.00 časa konstatovana smrt.

Iz policije je ranije potvrđeno da je Policijska uprava Novo Sarajevo oko 2.30 časova obaviještena o upotrebi vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Zmaja od Bosne.

Osumnjičeni je 18-godišnji državljanin Njemačke

Prema informacijama „Avaza“, za ubistvo se sumnjiči Emil Tahirović (18), državljanin Njemačke, koji je nakon pucnjave pobjegao sa mjesta događaja.

Policija ga je naknadno pronašla i uhapsila, a trenutno se nalazi na kriminalističkoj obradi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni nema dokumente Bosne i Hercegovine. Portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić ranije je potvrdila da je uhapšeni 18-godišnjak državljanin Njemačke.

Iza ubijenog ostali supruga i dijete

Prema informacijama „Avaza“, Mehmed Smječanin bio je oženjen i imao je dijete.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojni prijatelji počeli su da se opraštaju od njega putem društvenih mreža.

Portparol Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila je da je o ubistvu obaviješten nadležni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, koji rukovodi uviđajem.

Okolnosti sukoba koji je prethodio pucnjavi, kao i ostali detalji ubistva, predmet su policijske istrage.