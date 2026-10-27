logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas u Sarajevu: U stanu pronađeno tijelo starije žene, policija sumnja na ubistvo

Užas u Sarajevu: U stanu pronađeno tijelo starije žene, policija sumnja na ubistvo

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

U stanu u ulici Petrakijina u Sarajevu danas je pronađeno tijelo starije žene, a postoje osnovi sumnje da je ubijena, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

20230105_162026.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

"U 11.40 sati, PU Stari Grad je zaprimila poziv da se u unutrašnjosti stana u ulici Petrakijina nalazi starija ženska osoba bez znakova života. Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt žene", potvrdili su iz MUP-a KS.

Ističu da je obaviješten dežurni tužilac, koji rukovodi uviđajem na licu mjesta, a zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistvo, objavio je Avaz.

"Osoba za koju postoji osnova sumnje da je izvršila ovo krivično djelo nalazi se pod nadzorom u Psihijatrijskoj bolnici. S obzirom na činjenicu da uviđaj traje, dodatne informacije neće biti saopštene", naveli su iz MUP-a KS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ