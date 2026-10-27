Užas u Sarajevu: U stanu pronađeno tijelo starije žene, policija sumnja na ubistvo

U stanu u ulici Petrakijina u Sarajevu danas je pronađeno tijelo starije žene, a postoje osnovi sumnje da je ubijena, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

"U 11.40 sati, PU Stari Grad je zaprimila poziv da se u unutrašnjosti stana u ulici Petrakijina nalazi starija ženska osoba bez znakova života. Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt žene", potvrdili su iz MUP-a KS.

Ističu da je obaviješten dežurni tužilac, koji rukovodi uviđajem na licu mjesta, a zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistvo, objavio je Avaz.

"Osoba za koju postoji osnova sumnje da je izvršila ovo krivično djelo nalazi se pod nadzorom u Psihijatrijskoj bolnici. S obzirom na činjenicu da uviđaj traje, dodatne informacije neće biti saopštene", naveli su iz MUP-a KS.

(Mondo)