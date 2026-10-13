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Jeziv zločin u Valjevu: Nepokretnu majku (93) udarao čekićem pa je usmrtio nožem

Jeziv zločin u Valjevu: Nepokretnu majku (93) udarao čekićem pa je usmrtio nožem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Muškarac (64) je čekićem i nožem usmrtio majku (93) u kolicima, pa sam otišao u policijsku stanicu i sve priznao.

policija srbija Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su P. V. (64) zbog sumnje da je ubio svoju majku S. V. (93).

Prema nezvaničnim saznanjima, jezivi zločin dogodio se juče oko 9 časova u porodičnoj kući.

Detalji nezapamćene tragedije u Plitvičkoj ulici u Valjevu otkrivaju da osumnjičeni u trenutku napada na majku nije bio pod dejstvom alkohola, niti je ranije imao psihijatrijski dosije ili prijave za nasilje u porodici.

Prema najnovijim informacijama iz istrage, P. V. je juče oko 12 časova sam došao u zgradu policije i dežurnima prijavio da je oko 9 časova u porodičnoj kući ubio majku. Policijska patrola je odmah izašla na teren i u kuhinji zatekla tijelo starice u lokvi krvi.

Napad u dnevnoj sobi, pa krvavi pir u kuhinji

Istraga je utvrdila da je P. V. iz neutvrđenih razloga uzeo građevinski čekić iz fioke regala i majci zadao više udaraca po glavi. Kada je nesrećna žena pala na pod kuhinje, on je dohvatio kuhinjski nož i, dok je starica još davala znake života, zabio joj sječivo u vrat. Udarac je bio toliko silovit da se drška odvojila i ostala na invalidskim kolicima pored tijela, dok je sječivo ostalo u rani.

Nakon zločina, P. V. je zaključao kuću i pješice otišao u policijsku stanicu.

Mrtvozornik je na licu mjesta konstatovao nasilnu smrt uz višestruke prelomne rane lobanje.

Više javno tužilaštvo u Valjevu naložilo je obdukciju tijela, a osumnjičenom P. V. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za ubistvo, biti saslušan pred tužiocem.

(Telegraf/MONDO)

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Valjevo ubistvo Srbija

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