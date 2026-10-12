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Novi stravičan zločin na jugu Srbije: Otac ubio sina nakon strašne porodične tragedije (Foto)

Novi stravičan zločin na jugu Srbije: Otac ubio sina nakon strašne porodične tragedije (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Otac ubio sina u Gnjilanu.

Otac ubio sina nakon strašne porodične tragedije Izvor: Youtube/Kosovo Online/Screenshot

U nedjelju 11. oktobra u Gnjilanu na Kosovu i Metohiji je otac ubio sina, piše "Gazeta Ekspres". Nakon masakra u kom su ubijene tri osobe prije nekoliko dana kod Gnjilana, novi strašan zločin potresao je ovo mjesto.

Takozvana kosovska policija sumnja da je Ramiz Arifi ubio iz vatrenog oružja svog sina Bajrama Arifija (29). Zločin se dogodio u nedelju oko 19.30 časova, sumnja se da je osumnjičeni muškarac nakon ubistva sina pobjegao na motoru marke "suzuki".

Policija i dalje traga za njim. Pomenuti list navodi da se u porodici Arifi dogodila tragedija 2024. godine kada je brat ubijenog muškarca stradao u saobraćajnoj nesreći.

Zasad nije poznat motiv zločina.

Istraga je u toku.

(Mondo)

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Tagovi

ubistvo Gnjilane

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