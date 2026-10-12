Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji ženi

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su Z. J. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

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Kako je saopšteno iz policije, žena iz Banjaluke prijavila je nadležnoj policijskoj stanici 10. oktobra oko 16.50 časova da joj je Z. J. uputio prijetnje, zbog čega se osjetila ugroženo.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

(Mondo)