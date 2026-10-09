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Učenik priveden zbog prijetnji masakrom u školi u Rijeci: Direktor tvrdi da je dojava bila lažna

Učenik priveden zbog prijetnji masakrom u školi u Rijeci: Direktor tvrdi da je dojava bila lažna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Policija u Rijeci privela je učenika zbog sumnje da je prijetio masakrom u Srednjoj ekonomskoj školi. Direktor navodi da je dojava bila lažna.

Rijeka: Učenik priveden zbog sumnje na prijetnje masakrom u školi Izvor: Shutterstock

U Rijeci je priveden učenik zbog sumnje da je putem jedne društvene mreže prijetio masakrom u Srednjoj ekonomskoj školi, a direktor ove obrazovne ustanove navodi da je policija utvrdila da je dojava lažna i da nema nikakve prijetnje.

Iz policije su potvrdili da su oko 13.00 časova dobili prijavu od radnika škole, te su upućeni naoružani policajci, ali učenici nisu evakuisani i nastava se odvijala bez prekida.

Policijski službenici su pronašli osumnjičeno lice na području Rijeke i priveli ga na kriminalističko istraživanje, kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, rečeno je iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Hrvatski portal Indeks piše da se učenik, koji je uputio prijetnje, pojavio u školi.

Direktor škole Nataša Jokić Nastasić tvrdi da su joj u policijskoj stanici rekli da je dojava o prijetnjama masakrom, zbog koje je danas intervenisala policija, bila lažna.

"U policiji mi je izričito rečeno da se radilo o lažnoj dojavi te da nisu utvrđene nikakve prijetnje na društvenim mrežama", rekla je Nastasićeva.

Ona je naglasila da je škola postupila prema protokolu radi sigurnosti učenika.

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Tagovi

škola prijetnje grad Rijeka učenik

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