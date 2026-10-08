Obrušio se dio plafona u osnovnoj školi u Kovilju: Jedan đak povrijeđen, inspekcija na terenu

Jedan učenik lakše je povrijeđen kada je pao dio plafona u učionici u Osnovnoj školi "Laza Kostić" u Kovilju, saopštio je Kabinet gradonačelnika Novog Sada.

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Sve se dogosilo tokom nastave u popodnevnoj smjeni, a povrijeđeni učenik je zadržan na opservaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine.

Učionica je do daljeg zatvorena i neće biti korišćena dok se ne dobije stručna procjena i ne preduzmu sve potrebne mjere za bezbjedan boravak učenika, prenosi Tanjug.

Ekipe inspekcije večeras će izaći na teren i obaviće stručni pregled škole, nakon čega će, u skladu sa utvrđenim stanjem, biti naložene neophodne mjere.

Nakon izvještaja nadležnih inspekcijskih službi, grad Novi Sad će, u skladu sa utvrđenim stanjem i naloženim mjerama, preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbijedili bezbjedni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih u školi.