Potvrđena optužnica u Srebrenici: Muškarac prijetio da će ubiti djecu policijskog službenika

Osnovni sud u Srebrenici potvrdio je optužnicu protiv S. A. jer je u prostorijama opštine Srebrenica prijetio da će ubiti djecu policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH čiji su inicijali A. K.
Iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva je saopšteno da je S. A. ozbiljnom prijetnjom da će lišiti života više lica ugrozio njihovu sigurnost.
Optuženi je prijetnje uputio pred prisutnom radnicom, a A. K. se uplašio za svoju i bezbjednost svoje porodice.
S.A. je i ranije prijetio A. K, optužujući ga da je zbog njega zatvoren. To je činio preko aplikacije Mesindžer, na Fejsbuku, preko svog profila.
Time je i tada počinio produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, navodi se u saopštenju.