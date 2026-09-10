Potvrđena optužnica u Srebrenici: Muškarac prijetio da će ubiti djecu policijskog službenika

Osnovni sud u Srebrenici potvrdio je optužnicu protiv S. A. jer je u prostorijama opštine Srebrenica prijetio da će ubiti djecu policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH čiji su inicijali A. K.

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Iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva je saopšteno da je S. A. ozbiljnom prijetnjom da će lišiti života više lica ugrozio njihovu sigurnost.

Optuženi je prijetnje uputio pred prisutnom radnicom, a A. K. se uplašio za svoju i bezbjednost svoje porodice.

S.A. je i ranije prijetio A. K, optužujući ga da je zbog njega zatvoren. To je činio preko aplikacije Mesindžer, na Fejsbuku, preko svog profila.

Time je i tada počinio produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, navodi se u saopštenju.