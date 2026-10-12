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Vozili bez rotacionog svjetla, neki i pijani: Policija zatekla brojne prekršaje kod traktorista

Vozili bez rotacionog svjetla, neki i pijani: Policija zatekla brojne prekršaje kod traktorista

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor kontrolisali su 138 vozača traktora u okviru regionalne akcije pojačane kontrole, a utvrđeno je da je čak 90 vozača, odnosno 65,2 odsto, učestvovalo u saobraćaju suprotno propisima.

shutterstock_2136903741.jpg Izvor: Shutterstock

Akcija je sprovedena od 6. do 10. oktobra s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i smanjenja broja nezgoda u kojima učestvuju traktori i radne mašine.

Najveći broj prekršaja odnosio se na nekorišćenje žutog rotacionog svjetla prilikom kretanja javnim putevima. Zbog ovog prekršaja sankcionisano je 55 vozača.

Od ukupnog broja sankcionisanih, tri vozača kažnjena su zbog upravljanja traktorom pod dejstvom alkohola, 15 zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom, a šest zbog isteka registracije.

Iz saobraćaja je isključeno šest neregistrovanih traktora, kao i tri vozača koja su upravljala traktorom pod dejstvom alkohola.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače traktora, da poštuju zakonske odredbe i uslove za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.

(Mondo)

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