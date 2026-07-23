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Tragedija kod Prijedora: Vozač traktora preminuo nakon prevrtanja

Tragedija kod Prijedora: Vozač traktora preminuo nakon prevrtanja

Autor Haris Krhalić
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Vozač traktora preminuo je nakon što se vozilo prevrnulo u mjestu Babići kod Kozarca.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vozač traktora preminuo je od posljedica povreda zadobijenih nakon što se traktor kojim je upravljao prevrnuo u mjestu Babići kod Kozarca.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 21.45 časova, a traktorom je upravljao R.D. iz Prijedora.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor obavili su uviđaj, a nakon obavještavanja tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, policija je dobila informaciju da je R.D. preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Policija je tokom jučerašnjeg dana, u odvojenim aktivnostima usmjerenim na sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga, prilikom kontrole četiri lica iz Prijedora i Kozarca pronašla i oduzela određenu količinu zelene biljne materije koja izgledom asocira na marihuanu, kao i materije koja izgledom asocira na hašiš.

Zbog počinjenih prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, protiv dva lica iz Prijedora nadležnom sudu biće dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, dok su dva lica iz Kozarca sankcionisana izdavanjem prekršajnih naloga.

Na području Policijske uprave Prijedor tokom protekla 24 časa evidentirano je jedno krivično djelo, jedno narušavanje javnog reda i mira i pet saobraćajnih nezgoda

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Tagovi

Prijedor traktor saobraćajna nesreća

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Hvala što ste poslali vijest.

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