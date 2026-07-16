Prijedorčanka optužena da se uselila u tuđu kuću i počela je opremati

Žena inicijala S. C. iz Prijedora optužena je da se neovlašteno uselila u tuđu kuću i počela je opremati kako bi u njoj živjela, saopšteno je nakon što je Osnovni sud u Prijedoru potvrdio optužnicu protiv nje.

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Prema navodima optužnice, ona se u maju 2022. godine uselila u tuđu kuću bez odobrenja vlasnika, nakon čega je počela da je sređuje i oprema.

Nakon prijave, na adresu je izašla policija, a S. C. je potom napustila kuću.

Ona se tereti za krivično djelo protivzakonito useljenje.

Potvrđena je i optužnica protiv D. L. iz Oštre Luke, koji se tereti da je u oktobru 2022. godine na lovištu Koprivna nepažnjom ranio kolegu.

Kako se navodi u optužnici, on je lovački karabin sa metkom u cijevi ostavio na krovu automobila, a nakon što je zalupio vrata vozila, puška je pala na zemlju i ispalila hitac koji je muškarca Z. V. pogodio u potkoljenicu.

Optužnicom je obuhvaćen i muškarac A. A. iz Prijedora, koji se tereti da je neovlašteno priključio električnu energiju nakon što mu je prethodno obustavljena isporuka. Na taj način je, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta "Elektrokrajini" od 5.718 KM.

Prijedorčanin V. T. optužen je da je u avgustu 2021. godine izazvao saobraćajnu nezgodu na regionalnom putu u Saničanima, kada je upravljajući "renoom kliom" udario u "be-em-ve". U nezgodi su povrijeđeni vozač drugog vozila R. R, suvozač A. B. i putnici Š. D. i G. D.