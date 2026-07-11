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Detalji sudara auta i autobusa na putu Banjaluka-Prijedor: Povrijeđeno 5 osoba, žena zadobila teške povrede

Detalji sudara auta i autobusa na putu Banjaluka-Prijedor: Povrijeđeno 5 osoba, žena zadobila teške povrede

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas, 11, jula, na magistralnom putu Prijedor–Banjaluka, u mjestu Kamičani, teško je povrijeđena vozačica automobila "pežo".

Detalji sudara auta i autobusa na putu Banjaluka-Prijedor Izvor: Vatrogasci Prijedor

Prema novim informacijama iz Policijske uprave Prijedor, automobilom je upravljala je H. Š. iz Velike Kladuše. Autobusom s kojim se sudario automobil upravljao je H. H. iz Doboja.

U sudaru su lakše povrijeđena dva putnika iz automobila i dva putnika iz autobusa, objavile su Nezavisne novine.

Uviđaj na mjestu nezgode još traje.

Nezgoda se dogodila danas oko 15.30 časova na dionici puta između Prijedora i Banjaluke, u Kamičanima.

Prema ranijim informacijama, na mjestu udesa intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci, a saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen.

Kako javljaju čitaoci, policija vozače preusmjerava na alternativne putne pravce.

Uzrok sudara biće poznat nakon završetka uviđaja.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Prijedor saobraćajna nesreća

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