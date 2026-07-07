Policija saopštila detalje: Dvoje motociklista povrijeđeno u dva udesa

Dvoje motociklista, od kojih jedno teže, povrijeđeno je u saobraćajnim nezgodama u Gradišci i Srpcu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Lice iz Gradiške čiji su inicijali N.V. povrijeđeno je kada je motociklom sletjelo sa kolovoza u ulici u ovom gradu, a lice B.V. iz Srpca koje je upravljalo motociklom u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Srbac-Nova Topola i zbrinuto je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

U drugoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je i traktor kojim je upravljalo lice iz Srpca čiji su inicijali Z.Đ, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Na motociklu i traktoru je pričinjena materijalna šteta.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Gradiška u protekla 24 časa evidentirane su tri saobraćajne nezgode od kojih su dvije sa posljedicama po ljude.

(Srna)