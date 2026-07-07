logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija saopštila detalje: Dvoje motociklista povrijeđeno u dva udesa

Policija saopštila detalje: Dvoje motociklista povrijeđeno u dva udesa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dvoje motociklista, od kojih jedno teže, povrijeđeno je u saobraćajnim nezgodama u Gradišci i Srpcu.

Dvoje motociklista povrijeđeno u dva udesa Izvor: Mondo - Slaven Petković

Lice iz Gradiške čiji su inicijali N.V. povrijeđeno je kada je motociklom sletjelo sa kolovoza u ulici u ovom gradu, a lice B.V. iz Srpca koje je upravljalo motociklom u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Srbac-Nova Topola i zbrinuto je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

U drugoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je i traktor kojim je upravljalo lice iz Srpca čiji su inicijali Z.Đ, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Na motociklu i traktoru je pričinjena materijalna šteta.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Gradiška u protekla 24 časa evidentirane su tri saobraćajne nezgode od kojih su dvije sa posljedicama po ljude.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća motor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ