Teška saobraćajna nesreća u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, povrijeđeno najmanje 40 ljudi (Video)

Najmanje 41 osoba povrijeđena je kada se putnički autobus prevrnuo na auto-putu Kaman–Ankara, u blizini Kirikalea u Turskoj. Troje putnika zadobilo je teške povrede, dok je vozač priveden nakon nesreće.

Izvor: X/@Yedi23haber

Najmanje 41 osoba povrijeđena je u Turskoj kada se prevrnuo putnički autobus na auto-putu Kaman-Ankara kod Kirikalea. Saobraćajna nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu na vozilom, poslije čega se autobus prevrnuo.

Tri osobe teže su povrijeđene. Povrijeđeni su kolima hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice.

Seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı: 41 kişi yaralandı



Tekirdağ’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı.



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralanan 41 kişi, olay yerinde…pic.twitter.com/gSHdkVHW6e — Yedi23haber (@Yedi23haber)July 7, 2026

Na licu mjesta nalaze se ekipa Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasna služba, zdravstvena služba, žandarmerija i policija. Guverner Kirikalea Husein Engin Saribrahim rekao je da je povrijeđeno 38 putnika, dva vozača i jedan pomoćnik.

"Tlo je postalo klizavo zbog prvog jutarnjeg mraza. Nesreću je izazvao klizav put. Još jednom vidimo da svi putnici u našim autobusima moraju da vežu pojaseve", rekao je Saribrahim.

Kako je naveo, vozač autobusa je priveden.

(Mondo.rs)