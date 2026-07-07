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Teška saobraćajna nesreća u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, povrijeđeno najmanje 40 ljudi (Video)

Teška saobraćajna nesreća u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, povrijeđeno najmanje 40 ljudi (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najmanje 41 osoba povrijeđena je kada se putnički autobus prevrnuo na auto-putu Kaman–Ankara, u blizini Kirikalea u Turskoj. Troje putnika zadobilo je teške povrede, dok je vozač priveden nakon nesreće.

Prevrnuo se autobus pun putnika u Turskoj Izvor: X/@Yedi23haber

Najmanje 41 osoba povrijeđena je u Turskoj kada se prevrnuo putnički autobus na auto-putu Kaman-Ankara kod KirikaleaSaobraćajna nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu na vozilom, poslije čega se autobus prevrnuo.

Tri osobe teže su povrijeđene. Povrijeđeni su kolima hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice.

Na licu mjesta nalaze se ekipa Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasna služba, zdravstvena služba, žandarmerija i policija. Guverner Kirikalea Husein Engin Saribrahim rekao je da je povrijeđeno 38 putnika, dva vozača i jedan pomoćnik.

"Tlo je postalo klizavo zbog prvog jutarnjeg mraza. Nesreću je izazvao klizav put. Još jednom vidimo da svi putnici u našim autobusima moraju da vežu pojaseve", rekao je Saribrahim.

Kako je naveo, vozač autobusa je priveden.

(Mondo.rs)

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Turska saobraćajna nesreća

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