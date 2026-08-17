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Spašen nakon 15 dana: Ribar preživio na 100 metara dubine u podvodnoj pećini (Video)

Spašen nakon 15 dana: Ribar preživio na 100 metara dubine u podvodnoj pećini (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Meksički ribar preživio je čak 15 dana zarobljen u podzemnoj pećini na više od 100 metara dubine, a spasioci čitav događaj opisuju kao pravo čudo.

Meksiko: Ribar preživio na 100 metara dubine u podvodnoj pećini Izvor: X/Excélsior

Nakon više od dvije sedmice provedenih u potpunom mraku podzemne pećine, 31-godišnji meksički ribar Erasto Krisanto Valdes spasen je u akciji koju mnogi opisuju kao čisto čudo.

Sve je počelo 23. jula tokom ribolova sa ocem u mestu San Fransisko La Paz, kada je Valdes nestao u cenoteu, dubokom prirodnom ponoru. Pokušavajući da ulovi ribu, izgubio je orijentaciju i više nije uspevao da pronađe put nazad. Njegov otac je uzalud pokušavao da ga locira, pa je ubrzo alarmirao nadležne.

Milsio da je dole tri umjesto 15 dana

U masovnu potragu uključili su se mještani, Civilna zaštita, ronioci Meksičke ratne mornarice, ali i međunarodni timovi stručnjaka iz SAD, Njemačke i Dominikanske Republike.

Ključni pomak dogodio se šestog dana, kada je na dubini od 65 metara pronađen njegov harpun, dok je kasnije na 100 metara dubine otkrivena i rezervna ronilačka boca. Ipak, vjerovatnoća da je ribar još u životu bila je minimalna.

Zaplet se dogodio 7. avgusta, kada su spasioci ušli u do tada neistraženu, prostranu pećinu na više od 100 metara dubine. Kada su ga pozvali po imenu, iz mraka se začuo njegov glas.

Valdes je preživio zahvaljujući vazdušnom Džepu u pećini i riječnoj vodi koju je pio. Zbog potpunog mraka izgubio je svaku percepciju o vremenu, pa je vjerovao da je dole proveo svega tri dana, umjesto punih 15.

"Spremali smo se da izvučemo tijelo, ali Bog je imao drugačije planove", priznao je spasilac Karlos Himenez, javlja Dejli mejl.

Izvučen na nosilima, izuzetno iscrpljen i dehidriran, Valdes je odmah prevezen u bolnicu u Uksapanapi. On je istakao da su mu u najtežim trenucima snagu davali molitva i želja da ponovo vidi svoju djecu i porodicu, poručivši da je dobio drugu šansu za život.

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Tagovi

Meksiko ribar spašavanje pećina

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