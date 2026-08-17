logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Služba za poslove sa strancima na meti hakera: Pokrenuta interna istraga zbog krađe podataka

Služba za poslove sa strancima na meti hakera: Pokrenuta interna istraga zbog krađe podataka

Autor Dušan Volaš
0

Služba za poslove sa strancima BiH našla se na meti ozbiljnog hakerskog napada u kojem su ukradeni korisnički akreditivi.

Služba za poslove sa strancima na meti hakera Izvor: Facebook/Služba za poslove sa strancima

Zbog sumnje da su bezbjednosni propusti zapravo rezultat nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih, u ovoj instituciji hitno je pokrenuta interna istraga.

Kako je saopšteno iz ove Službe, nadležne bezbjednosne agencije u BiH obavijestile su ih o neovlašćenom upadu u njihov informaciono-komunikacijski sistem. Prema dobijenim operativnim saznanjima, napadač krade korisničke akreditive koje potom koristi za pohranu i dalju distribuciju ukradenih podataka.

Povodom ovog bezbjednosnog incidenta, iz Službe za poslove sa strancima su se oglasili u javnosti, ističući da se trenutno preduzimaju sve neophodne radnje kako bi se adekvatno zaštitili kompromitovani podaci građana, ali i samih zaposlenih.

Uporedo sa saniranjem sajber štete, rukovodstvo institucije pokrenulo je i unutrašnju istragu.

U saopštenju se navodi da, imajući u vidu ozbiljnost saznanja o napadu, postoji osnovana sumnja da zbog nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih nisu na vrijeme preduzete propisane mjere zaštite informacionog sistema Službe za poslove sa strancima, čime je hakerima olakšan pristup osjetljivim bazama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Služba za poslove sa strancima hakerski napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ