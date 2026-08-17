Služba za poslove sa strancima na meti hakera: Pokrenuta interna istraga zbog krađe podataka

Služba za poslove sa strancima BiH našla se na meti ozbiljnog hakerskog napada u kojem su ukradeni korisnički akreditivi.

Izvor: Facebook/Služba za poslove sa strancima

Zbog sumnje da su bezbjednosni propusti zapravo rezultat nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih, u ovoj instituciji hitno je pokrenuta interna istraga.

Kako je saopšteno iz ove Službe, nadležne bezbjednosne agencije u BiH obavijestile su ih o neovlašćenom upadu u njihov informaciono-komunikacijski sistem. Prema dobijenim operativnim saznanjima, napadač krade korisničke akreditive koje potom koristi za pohranu i dalju distribuciju ukradenih podataka.

Povodom ovog bezbjednosnog incidenta, iz Službe za poslove sa strancima su se oglasili u javnosti, ističući da se trenutno preduzimaju sve neophodne radnje kako bi se adekvatno zaštitili kompromitovani podaci građana, ali i samih zaposlenih.

Uporedo sa saniranjem sajber štete, rukovodstvo institucije pokrenulo je i unutrašnju istragu.

U saopštenju se navodi da, imajući u vidu ozbiljnost saznanja o napadu, postoji osnovana sumnja da zbog nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih nisu na vrijeme preduzete propisane mjere zaštite informacionog sistema Službe za poslove sa strancima, čime je hakerima olakšan pristup osjetljivim bazama.