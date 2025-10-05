Oduzeti im pasoši: Na području Stoca inspektori zatekli 71 državljanina Kine bez dozvole za rad

Inspektori Službe za poslove sa strancima BiH zatekli su na lokalitetu Komanja Brdo kod Stoca 141 državljanina Kine, od kojih je 71 bio radno angažovan bez prethodno odobrenog privremenog boravka u BiH i bez dozvole za rad.

Izvor: Facebook/Služba za poslove sa strancima

Njima su privremeno oduzete putne isprave, o čemu su im izdate potvrde, te je odmah pokrenut postupak u skladu sa Zakonom o strancima. Ukupno je oduzet 71 pasoš, a iz Službe su saopštili da će prema svim licima biti preduzete zakonom propisane radnje.

Takođe, pasoš je oduzet i odgovornom licu zbog uočenih nepravilnosti, te mu je upućen poziv za dolazak u službene prostorije Terenskog centra Mostar radi daljnjeg postupka.

"Ova aktivnost predstavlja značajan rezultat inspektora Službe za poslove sa strancima, koji kroz kontinuirane i koordinisane akcije rade na sprečavanju nezakonitog boravka i rada stranih državljana, kao i na zaštiti bezbjednosnog i pravnog poretka BiH", navedeno je u saopštenju.

Iz Službe dodaju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama, s ciljem obezbjeđivanja pune primjene zakonskih propisa i očuvanja institucionalne odgovornosti.