Oduzeti im pasoši: Na području Stoca inspektori zatekli 71 državljanina Kine bez dozvole za rad

Izvor mondo.ba
0

Inspektori Službe za poslove sa strancima BiH zatekli su na lokalitetu Komanja Brdo kod Stoca 141 državljanina Kine, od kojih je 71 bio radno angažovan bez prethodno odobrenog privremenog boravka u BiH i bez dozvole za rad.

Na području Stoca inspektori zatekli 71 državljanina Kine bez dozvole za rad Izvor: Facebook/Služba za poslove sa strancima

Njima su privremeno oduzete putne isprave, o čemu su im izdate potvrde, te je odmah pokrenut postupak u skladu sa Zakonom o strancima. Ukupno je oduzet 71 pasoš, a iz Službe su saopštili da će prema svim licima biti preduzete zakonom propisane radnje.

Takođe, pasoš je oduzet i odgovornom licu zbog uočenih nepravilnosti, te mu je upućen poziv za dolazak u službene prostorije Terenskog centra Mostar radi daljnjeg postupka.

"Ova aktivnost predstavlja značajan rezultat inspektora Službe za poslove sa strancima, koji kroz kontinuirane i koordinisane akcije rade na sprečavanju nezakonitog boravka i rada stranih državljana, kao i na zaštiti bezbjednosnog i pravnog poretka BiH", navedeno je u saopštenju.

Iz Službe dodaju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama, s ciljem obezbjeđivanja pune primjene zakonskih propisa i očuvanja institucionalne odgovornosti.

Još iz INFO

