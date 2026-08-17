Neispunjeni uslovi i finansijski gubici: Kompanija otkrila razloge povlačenja električnih trotineta iz Banjaluke

Kompanija "BinBin" koja se bavi iznajmljivanjem električnih trotineta obrazložila svoju iznenadnu odluku o povlačenju sa ulica Banjaluke.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kao glavni razlozi za ukidanje servisa navode se ekonomska neisplativost, neispunjeni prvobitni dogovori, ali i negativan publicitet sa kojim se kompanija suočavala.

U saopštenju, kompanija je naglasila da je ključni okidač za napuštanje banjalučkog tržišta loše poslovanje. Prema njihovim riječima, trenutni obim korištenja usluge i ostvareni prihodi, u odnosu na operativne troškove, više ne omogućavaju dugoročno održiv nastavak rada.

Neostvarena obećanja i pritisak javnosti

Pored čistih ekonomskih pokazatelja, iz "BinBina" ističu da su na poslovanje uticale i "određene okolnosti koje su značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje servisa", iako nisu precizirali o kakvim je tačno okolnostima riječ.

"U Banjaluku smo došli sa namjerom da dugoročno razvijamo koncept urbane mikromobilnosti, ali dio prvobitno predviđenih uslova i dogovorenih rješenja nije realizovan u očekivanom obimu i dinamici. Takve okolnosti su kompaniju vremenom dovele u nepovoljniji operativni i poslovni položaj od onoga na kojem je zasnovana početna odluka o investiranju i ulasku na tržište", stoji u saopštenju kompanije.

Iz uprave ovog servisa tvrde i da su bili izloženi negativnom publicitetu i pritisku. To je, uz ostale faktore, dovelo do narušavanja reputacije i imidža brenda, a iz "BinBina" napominju da dio okolnosti koje su dovele do takve percepcije u javnosti nije bio pod njihovim uticajem.

Kombinacija ekonomske neodrživosti, neostvarenih projekcija na kojima je projekat prvobitno zasnovan i negativnog uticaja na reputaciju kompanije dovela je do konačnog zaključka da nastavak poslovanja u gradu na Vrbasu više nije opravdan.

Dolazak bez tendera i tri godine monopola

Električni trotineti "BinBina" na banjalučke ulice su stigli 2023. godine, kada ih je u grad uveo gradonačelnik Draško Stanivuković. Ovaj potez je od samog početka pratila kontroverza, s obzirom na to da je kompanija počela sa radom bez prethodno raspisanog javnog poziva i bez urađene adekvatne saobraćajne studije.

Dodatni problem predstavljao je pravni vakuum. Kompanija je tri godine poslovala potpuno bez konkurencije, dok istovremeno nije postojao pravni akt kojim su ova laka električna vozila uopšte bila normirana, niti je njihovo učešće bilo integrisano u sistem lokalnih saobraćajnih propisa. Situacija je formalno riješena tek u januaru ove godine, kada je usvojen pravilnik o regulisanju saobraćaja kojim se po prvi put uvodi pojam lakih električnih vozila i reguliše njihovo kretanje, kao i propisno parkiranje u gradu.

Zanimljivo je da su se, i pored kraha poslovnog modela i svih nabrojanih problema, iz uprave turske kompanije na kraju srdačno zahvalili prvom čovjeku grada.

"Posebnu zahvalnost upućujemo gradonačelniku Banjaluke na podršci, otvorenosti i razumijevanju koje je pokazao prema BinBin projektu od samog početka našeg dolaska u Banjaluku", zaključuje se u oproštajnom saopštenju.