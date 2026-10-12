Uhapšen muškarac iz Srpca: Obijao rezervoare vozila i krao gorivo

D. LJ. iz Srpca uhapšen je zbog sumnje da je obijao rezervoare vozila i krao gorivo.

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"Ovo lice osumnjičeno je da je od 20. septembra do 9. oktobra, kada je uhapšeno, na više lokacija nasilno otvaralo rezervoare motornih vozila iz kojih je kralo gorivo", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

D. LJ. osumnjičen je za tri teške krađe i jednu krađu, a pretresom kuće i vozila koje koristi pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Pretres je izvršen na osnovu naredbe gradiškog Osnovnog suda, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naredio je da protiv osumnjičenog bude dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

(Srna)