Potvrđena optužnica protiv Elmedina Volodera i još tri osobe zbog štete od 2,5 miliona KM u "Autocestama FBiH"

Potvrđena optužnica protiv četiri osobe zbog sumnje na zloupotrebe. Navodna šteta za Autoceste FBiH iznosi 2,53 miliona KM.

Izvor: Autoceste FBiH

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka JP Autoceste FBiH Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog sumnje da su udruženi zloupotrijebili položaj ili ovlaštenja u vezi sa uspostavljanjem deponije Ljubatovići i eksproprijacijom zemljišta za izgradnju poddionice autoceste Medakovo–Ozimice na Koridoru Vc.

Optužnica je potvrđena 9. oktobra 2026. godine, a optuženima se na teret stavljaju krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Borisu Zeliću se, osim toga, na teret stavlja i podnošenje lažne porezne prijave.

Prema navodima optužnice, Marin Nikolić je, kao direktor i odgovorno lice u preduzeću "TRASA" d.o.o. Sarajevo, od avgusta 2022. do kraja maja 2023. godine na području Federacije BiH udružio Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića radi preduzimanja radnji povezanih sa uspostavljanjem deponije Ljubatovići i eksproprijacijom zemljišta za potrebe izgradnje 21,3 kilometra duge poddionice autoceste Medakovo–Ozimice.

Optuženi se terete da su, koristeći svoje poslovne i službene pozicije i djelujući prema međusobnom dogovoru, navodno preduzimali radnje kako bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljena nova deponija Ljubatovići i pokrenuta potpuna eksproprijacija zemljišta.

U optužnici se navodi da je izvođač radova bio spreman da o vlastitom trošku uspostavi privremenu deponiju, dok je projektant prethodno iskazao mišljenje da nema potrebe za novom deponijom.

Tužilaštvo optuženima stavlja na teret da su takvim postupanjem zanemarili interese Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, vodeći se interesima Borisa Zelića, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Prema navodima optužnice, Zelić je prethodno kupio zemljište koje je kasnije obuhvaćeno postupkom eksproprijacije, čime je navodno pribavio protivpravnu imovinsku korist od najmanje 702.305,70 KM.

Istovremeno je, kako se navodi u optužnici, Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH pričinjena materijalna šteta od 2.535.514,96 KM, koliko su iznosili troškovi eksproprijacije zemljišta za deponiju Ljubatovići.

Zelić se dodatno tereti da je prilikom kupovine pojedinih nekretnina nadležnim organima prikazao kupoprodajne cijene niže od stvarno ugovorenih i plaćenih, te da je takve podatke dostavio Poreznoj upravi Federacije BiH.

Optužnica je potvrđena nakon što je sud ispitao dokaze koje je dostavilo tužilaštvo i utvrdio da su ispunjeni zakonski uslovi za njeno potvrđivanje, uključujući postojanje osnovane sumnje da su krivična djela počinjena.