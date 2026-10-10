"Beretom" ubio suprugu (27) i šuraka (31), pa izrešetao još troje ljudi: Detalji stravičnog zločina kod Gnjilana

Porodična drama u selu Donji Livoč eskalirala je u stravično krvoproliće kada je osumnjičeni iz za sada nepoznatih razloga potegao oružje i na licu mjesta usmrtio mlađu suprugu i njenog brata, dok se ljekarima za život bori još troje rođaka.

Izvor: indeksonline/Screenshot

Dvostruko ubistvo i teško ranjavanje tri osobe dogodilo se u petak, 9. oktobra, u selu Donji Livoč kod Gnjilana, a Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu saopštilo je detalje ovog zločina, prenosi portal Lajmi.net.

Kako se sumnja, muškarac Valjon Ramuši (38) iz sela Laštica osumnjičen je da je počinio krivično djelo ubistvo tako što je, iz za sada nepoznatih razloga, pucao u svoju suprugu N. B. (27) i njenog rođenog brata E. B. (31), koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mjesta.

Osumnjičeni se tereti i da je teško ranio M. B. (48), supruginog brata od ujaka, koji se zbog zadobijenih povreda liječi u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, kao i još dvije osobe.

Kako je navedeno iz tzv. kosovske policije, slučaj je prijavljen policiji 9. oktobra 2026. godine, oko 14.30 časova. Na lice mjesta izašli su nadležni policijski timovi i tužilac, nakon čega su preduzete neophodne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Tokom uviđaja zaplijenjen je pištolj marke "bereta", za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela, dok je utvrđeno da je dozvola za oružje istekla, a na licu mjesta su pronađeni i drugi materijalni dokazi koji bi mogli biti značajni za istragu.

Prema saopštenju tužilaštva, pretresi su obavljeni i na tri lokacije povezane sa imovinom osumnjičenog, tokom kojih su takođe oduzeti materijalni dokazi.

Tužilaštvo je navelo da osumnjičeni ranije nije osuđivan, kao i da protiv njega nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.

Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu, u saradnji sa policijom, nastavlja istragu kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti dvostrukog ubistva i ranjavanja, kao i motiv ovog zločina.

(Mondo)