Opštinski sud u Cazinu potvrdio je optužnicu protiv Fahreta Horozovića, vozača koji je 3. septembra u naselju Donja Koprivna pod dejstvom alkohola automobilom udario troje djece, nakon čega su svi zadobili teške povrede i ostali bez desne noge.

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Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona optužnicu je podiglo 26. novembra, a nadležni sud ju je u cijelosti potvrdio već narednog dana. Time je Horozović i zvanično stekao status optuženog, a krivični postupak ušao je u novu fazu, piše "Avaz".

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, optuženi je zbog neprilagođene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad vozilom, te velikom silinom udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se u tom trenutku nalazila djeca.

Ljekari Kantonalne bolnice u Bihaću ranije su potvrdili da su kod sve troje povrijeđenih mališana – dvije djevojčice uzrasta šest i 12 godina i devetogodišnjeg dječaka – morali da obave hitne operacije zbog traumatske amputacije desne potkoljenice. Dječak je, pored toga, zadobio i teške povrede glave i lica, usljed kojih je pao u komu.

Podsjećamo, Opštinski sud u Cazinu je 5. septembra, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva, Horozoviću odredio jednomjesečni pritvor.

Ova nesreća izazvala je veliko ogorčenje javnosti u Unsko-sanskom kantonu. Brojni građani tada su se odazvali akcijama dobrovoljnog darivanja krvi kako bi pomogli povrijeđenoj djeci, dok su u Cazinu organizovani i mirni protesti.