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Nakon teške nesreće u Cazinu: Devetogodišnjak i dalje na intenzivnoj njezi, povrijeđene djevojčice stabilnije

Nakon teške nesreće u Cazinu: Devetogodišnjak i dalje na intenzivnoj njezi, povrijeđene djevojčice stabilnije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Troje djece koju je automobil pokosio u naselju Donja Koprivna kod Cazina u dvorištu kuće imala su amputacije desne noge, devetogodišnjak je i dalje na intenzivnoj njezi, a dvije djevojčice su stabilnijeg stanja.

Posljedice nesreće kod Cazina: Troje djece imalo amputacije, dječak i dalje na intenzivnoj njezi Izvor: Kantonalna bolnica u Bihaću

Prema informacijama iz bolnice u Bihaću, dvanaestogodišnja djevojčica je stabilno i prebačena je na dalji oporavak u Njemačku, gdje inače boravi, dok je šestogodišnja djevojčica premještena sa intenzivne njege na odjeljenje ortopedije.

Devetogodišnji dječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na intenzivnoj njezi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u večernjim časovima četvrtak, 3. septembra, kada je vozač pod dejstvom alkohola i usljed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu.

Na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom H. F. zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.

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Tagovi

Cazin saobraćajna nesreća

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