Uhapšen vozač koji je izazvao stravičan udes u Cazinu: Automobilom uletio u dvorište i teško povrijedio troje djece

Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, vozač koji je u mjestu Donja Koprivna kod Cazina izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je povrijeđeno troje maloljetne djece.

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Informaciju o hapšenju zvanično je potvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK), prenosi Klix.

Do stravične nesreće došlo je kada je Horozović, usljed neprilagođene i izuzetno velike brzine, izgubio kontrolu nad svojim vozilom. Automobil je tom prilikom uletio direktno u dvorište porodične kuće u kojem su se nalazili mališani.

Povrijeđena djeca su odmah nakon nesreće hitno medicinski zbrinuta. Ljekari su, nažalost, konstatovali da se mališani nalaze u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, a njihov oporavak se pomno prati u bolničkim uslovima.

Nad uhapšenim vozačem trenutno se sprovodi detaljna kriminalistička obrada. Nakon završetka policijske procedure, Horozović će biti predat u nadležnost nadležnog tužilaštva, uz zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.