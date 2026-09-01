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Gačanin preminuo nakon što je automobilom udaren pored puta Foča-Tjentište

Gačanin preminuo nakon što je automobilom udaren pored puta Foča-Tjentište

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Šezdesetšestogodišnji D. V. iz Gacka preminuo je nakon što ga je automobil udario dok je stajao pored puta Foča-Tjentište u mjestu Perovići.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šezdesetšestogodišnji Gačanin čiji su inicijali D.V. preminuo je od posljedica povreda zadobijenih kada je dok se nalazio pored kolovoza na njega naletjelo auto na putu Foča-Tjentište u mjestu Perovići, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Foča.

Iz policije su naveli da se nesreća desila u nedjelju, 30. avgusta, oko 19.00 časova, kada je vozač iz Foče čiji su inicijali M.P, upravljajući "pežoom" izgubio kontrolu i udario D.V. i jedno maloljetno lice pored kolovoza, nanijevši im povrijede.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča, a povrijeđena lica prevezena su u bolnicu.

Nažalost, lice D.V. tokom jučerašnjeg dana podleglo je povredama u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

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Tagovi

Foča saobraćajna nesreća pješak

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