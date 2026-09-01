Hrvatski general pijan izazvao saobraćajnu nesreću: Uletio u kontra-smjer, žena (56) teško povrijeđena

Penzionisani hrvatski general Miljenko Filipović sa 1,42 promila izazvao je tešku nesreću u Zaprešiću. Jedna žena je teško povrijeđena, a on je nakon udesa podnio ostavku u HDZ-u.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Penzionisani general-major Hrvatske vojske Miljenko Filipović učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u Zaprešiću, u kojoj je jedna žena teško povrijeđena, objavio je portal 24sata.

Prema podacima koje je objavila hrvatska policija, saobraćajna nesreća dogodila se kada je 61-godišnji muškarac, koji je upravljao automobilom "micubiši" zagrebačkih registarskih oznaka, pod dejstvom alkohola od 1,42 promila vozio Kalamirovom ulicom u smjeru zapada.

Policija navodi da je muškarac kod raskrsnice sa Ulicom bana Josipa Jelačića prešao u saobraćajnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, pri čemu nije držao potrebnu udaljenost od vozila koje je preticao.

Tom prilikom naletio je na "mercedes" zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 89-godišnjak.

"Nakon preticanja nije zauzeo položaj u saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja, zbog čega je naletio na automobil marke 'alfa romeo' kojim je upravljala 56-godišnjakinja, a koja se kretala Kalamirovom ulicom u smjeru istoka", navela je policija.

Od siline udara "alfa romeo" je odbačen na ivičnjak, kao i "micubiši", dok je "mercedes" udario u metalnu kantu za smeće.

U nesreći je 56-godišnja žena teško povrijeđena i prevezena u Kliničko-bolnički centar "Sestre milosrdnice". Lakše je povrijeđen 61-godišnji muškarac, kojem je pomoć ukazana u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh".

Filipović: "Boli me sve"

Novinari su kontaktirali Miljenka Filipovića i pitali ga da li je tačna informacija da je učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

"U ovom trenutku ne mogu da razgovaram", rekao je Filipović.

Na pitanje zbog čega ne može da razgovara i da li je dobro, kratko je odgovorio: "Boli me sve", nakon čega je prekinuo telefonski razgovor.

Filipović je na internet stranici HDZ-a naveden kao predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak". Prema navodima 24sata, nakon saobraćajne nesreće podnio je ostavku centrali stranke.

Na internet stranici Hrvatske elektroprivrede (HEP) navedeno je i da je Filipović načelnik Kancelarije za korporativnu bezbjednost.

Bio među generalima koje je penzionisao Mesić

Miljenko Filipović je penzionisani general-major Hrvatske vojske, rođen u Tomislavgradu u BiH. Vojnu karijeru započeo je u Legiji stranaca u Francuskoj.

Bio je jedan od 12 hrvatskih generala koje je tadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić penzionisao 2000. godine.

(24sata/MONDO)