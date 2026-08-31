logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo hrvatski književnik i publicista Slobodan Šnajder

Preminuo hrvatski književnik i publicista Slobodan Šnajder

Izvor mondo.rs
0

Slobodan Šnajder ostavio je značajan trag u hrvatskoj književnosti i pozorištu.

Preminuo Slobodan Šnajder Izvor: HRT / youtube

Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Šnajder preminuo je u 78. godini života, objavila je njegova kčerka Tena na Šnajderovoj Facebook stranici.

"Slomljena srca javljam da je moj tata, svima ovdje poznat kao Šac, jučer preminuo. Želim da znate koliko mu je značila ova zajednica koju smo zajedno vodili, trudio se oko objava, veselio komentarima i mnoge od vas smatrao ne samo pratiteljima, nego prijateljima. Bili ste iskra koja mu je zadnje godine učinila ljepšima. Hvala vam na tome", napisala je ona.

Slobodan Šnajder rođen je 1948. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu studirao je filozofiju i engleski jezik. Ostavio je značajan trag u hrvatskoj književnosti i pozorištu. Autor je brojnih drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu.

Jedno od njegovih najvažnijih djela bila je drama "Hrvatski Faust", koja tematizuje rad zagrebačkog Hrvatskog narodnog pozorišta u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske.

U kasnijem periodu karijere Šnajder se više posvetio romanima. Za roman "Doba mjedi", koji obrađuje sudbinu folksdojčera kroz priču zasnovanu na istoriji njegove porodice, dobio je regionalnu nagradu "Meša Selimović" i nagradu Tportala za najbolji roman 2016. godine.

Roman je ocijenjen kao jedno od najznačajnijih djela savremene regionalne književnosti i preveden je na više jezika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam Hrvatska književnici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA