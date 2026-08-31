Preminuo hrvatski književnik i publicista Slobodan Šnajder

Slobodan Šnajder ostavio je značajan trag u hrvatskoj književnosti i pozorištu.

Izvor: HRT / youtube

Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Šnajder preminuo je u 78. godini života, objavila je njegova kčerka Tena na Šnajderovoj Facebook stranici.

"Slomljena srca javljam da je moj tata, svima ovdje poznat kao Šac, jučer preminuo. Želim da znate koliko mu je značila ova zajednica koju smo zajedno vodili, trudio se oko objava, veselio komentarima i mnoge od vas smatrao ne samo pratiteljima, nego prijateljima. Bili ste iskra koja mu je zadnje godine učinila ljepšima. Hvala vam na tome", napisala je ona.

Slobodan Šnajder rođen je 1948. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu studirao je filozofiju i engleski jezik. Ostavio je značajan trag u hrvatskoj književnosti i pozorištu. Autor je brojnih drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu.

Jedno od njegovih najvažnijih djela bila je drama "Hrvatski Faust", koja tematizuje rad zagrebačkog Hrvatskog narodnog pozorišta u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske.

U kasnijem periodu karijere Šnajder se više posvetio romanima. Za roman "Doba mjedi", koji obrađuje sudbinu folksdojčera kroz priču zasnovanu na istoriji njegove porodice, dobio je regionalnu nagradu "Meša Selimović" i nagradu Tportala za najbolji roman 2016. godine.

Roman je ocijenjen kao jedno od najznačajnijih djela savremene regionalne književnosti i preveden je na više jezika.