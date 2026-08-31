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Tompson ponovo kažnjen zbog ilegalne gradnje: Džaba slali upozorenja, sad mora da plati

Tompson ponovo kažnjen zbog ilegalne gradnje: Džaba slali upozorenja, sad mora da plati

Izvor mondo.rs
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Marko Perković Tompson kažnjen je zbog ilegalnih objekata, i to po treći put.

Tompsonu kazna zbog ilegalne gradnje Izvor: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Hrvatskom ekstremisti Marku Perkoviću Tompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama.

"S obzirom na to da izvršenik u naređenom roku nije postupio po rješenju građevinskog inspektora, što je utvrđeno kontrolnim nadzorima, prisiljavan je na izvršenje rješenja o uklanjanju izricanjem rješenju o novčanim kaznama", rekli su iz Državnog inspektorata.

Dodaju da je daljnjom kontrolom utvrđeno da je pjevač uklonio dio građevina, ali nije u potpunosti postupio po rješenju o uklanjanju.

"Doneseno mu je rješenje o izricanju treće novčane kazne, radi prisiljavanja na izvršenje rješenja o uklanjanju", zaključili su iz Državnog inspektorata za "24sata.hr".

Cijeli ovaj slučaj počeo je krajem novemebra 2025, kad su u TV emisiji "Provjereno" objavili prilog o objektima na zemljištu u pjevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola.

Nakon medijskih objava reagovao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.

Nadzor je otkrio nepravilnosti te je pokrenuo upravni postupak. Naredili su investitoru, odnosno pjevaču Tompsonu, da u roku od 90 dana od primanja rješenja ukloni bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama. U protivnome će morati da plati kaznu.

Riječ je, kako je naknadno objavljeno, o nadstrešnici i montažnom skladištu. Nakon što je sve izašlo u javnost, Tompson se ironično referirao na slučaj pa na društvenim mrežama objavio kako je "pogrešio".

(Telegraf.rs/MONDO)

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Tagovi

Marko Perković Tompson kazna ilegalna gradnja Hrvatska

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