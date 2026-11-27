Predsjednik Skupštine grada Banjaluka LJubo Ninković prekinuo je današnji nastavak redovnog zasjedanja i zakazao ga za ponedjeljak, 30 novembar.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Ninković je izjavio Srni da je današnje zasjedanje prekinuo zato što gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nije bio spreman da da uvodnu riječ na svoj godišnji izvještaj o radu.

Odbornici su se nakon redovne pauze vratili u skupštinske klupe kako bi raspravljali o godišnjem izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2025. godinu.

Ninković je gradonačelnika Banjaluke zamolio za uvodnu riječ na godišnji izvještaj o njegovom radu, na šta je Stanivuković zatražio pauzu od pet minuta za pripremu.

Odbornici su čekali u sali dvadesetak minuta, nakon čega je došla gradski menadžer Mirna Savić Banjac, kako bi umjesto gradonačelnika dala uvodnu riječ.

"Odbornici su se pobunili, petak je svakako, ne može se iscrpiti cijeli dnevni red, tako da ćemo nastaviti u ponedjeljak", rekao je Ninković.

Nastavak je zakazan za 9.00 časova, a uslijediće razmatranje izvještaja o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2025. godinu, izvještaj o realizaciji programa rada zimske službe za 2025/2026. i Program rada zimske službe za 2026/2027. godinu.

Na dnevnom redu je i nacrt gradskog budžeta za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM, konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati i više prijedloga odluka o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

U prvom dijelu sjednice 19. novembra raspravljano je o komunalnom redu, prijedlogu izmjena odluke o komunalnim taksama, više regulacionih planova, prijedlogu o utvrđivanju naziva Ulice hrabrih srca.