Ljubav prema letenju rodila se još u djetinjstvu, dok je u rodnom Bihaću svakodnevno gledao vojne avione. Danas, nakon završene vojne karijere, Miroslav Kerkez i dalje leti kao civilni pilot, a iza sebe ima više od 1.000 sati provedenih u vazduhu.

Izvor: Miroslav Kerkez

Neki ljudi već kao mali znaju čime žele da se bave kada odrastu. Za Miroslava Kerkeza ta želja rodila se uz zvuk aviona koji su svakodnevno nadlijetali njegovu kuću u Bihaću, gradu koji je nekada bio poznat po vazduhoplovstvu i lovačkoj avijaciji.

"Jednostavno, svaki dan sam gledao te avione iznad svoje kuće i tu se rodila ta ljubav još u djetinjstvu", prisjetio se Kerkez na početku našeg razgovora.

Taj dječački san kasnije ga je odveo u Vazduhoplovnu vojnu akademiju, gdje je diplomirao kao oficir avijacije upravljaći borbenim avionom Orao. Upravo u ovom avionu proveo je najveći dio svoje profesionalne karijere.

Miroslav Kerkez, pilot

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Njegov vojni put vodio je kroz svega dva mjesta. Prvo je službovao u Kraljevu, kao pripadnik 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile "Tigrovi", a potom je došao u Banjaluku, gdje je postao dio jedinice "Risovi sa Vrbasa". Tu je ostao sve do završetka vojne karijere.

Ipak, kako je rekao za Mondo, penzionisanje za njega ne znači i kraj letenja.

"Ne volim da kažem da sam penzioner. Više volim da kažem da sam završio vojnu karijeru, jer posjedujem civilnu dozvolu, tako da sam još uvijek aktivan kao civilni pilot".

Kada pilot mora da razmišlja brže od aviona

Iako mnogi pilotski poziv zamišljaju kao avanturu, privilegiju i pogled iznad oblaka, iza njega se kriju godine školovanja, rigorozna selekcija, odricanja, dežurstva i velika odgovornost.

Prema njegovim riječima, pilot tokom leta mora biti potpuno fokusiran i razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Među pilotima postoji i zanimljivo pravilo koje najbolje opisuje koliko je važno predviđati situacije.

"Mi piloti imamo običaj da kažemo da moramo biti ispred aviona. Ako avion ide brzinom od 600 do 700 kilometara na sat, mi moramo da razmišljamo 800 kilometara na sat. Dok god smo ispred aviona u svom razmišljanju, biće sve u redu. Ako kasnimo iza njega, onda već počinju problemi. Počevši od, pa neću reći najbezazlenijih, ali recimo da se izgubite. Izgubite svoju trenutnu poziciju i više ne možete da vodite navigaciju, a da ne govorimo o nekim drugim ozbiljnim stvarima", kaže Kerkez.

Izvor: Miroslav Kerkez

Njegov odgovor na pitanje čega se piloti najviše plaše, vjerovatno je isti kao i svih ljudi pri ulasku u avion.

“Svi piloti se plaše otkaza motora. Znači, nekih vanrednih situacija u letu. To je nešto na šta teško možete da budete pripremljeni. Jer to je jedan trenutak u kojem trebate da reagujete u djeliću sekunde i da primijenite sve ono znanje koje ste do sada stekli. Vi ste to uvježbavali recimo na simulatoru, a neke postupke i na pravom avionu. Ali ne mogu svi postupci da se uvježbaju u pravom svom smislu. Znači tek kada vam se to desi na avionu, onda možete da vidite kako ćete reagovati i koliko ste u stvari to naučili i savladali”, rekao nam je Miroslav.

Kako je otkrio, i sam je tokom karijere imao nekoliko takvih iskustava, ali, srećom, bez ozbiljnijih posljedica.

"Zaista, to su bezazleni otkazi tipa da ne možete da izvučete zakrilca, flapsove ili da imate malo problema sa stajnim trapom, ali ga na kraju ipak izvučete i tako. Dok god radi motor i dok avion leti to je sve u redu", tvrdi Kerkez.

Izvor: Miroslav Kerkez

Od Orla do Gazele: Različita iskustva u vazduhu

Tokom bogate karijere Kerkez je upravljao različitim letjelicama. Pored Orla, koji se smatrao ponosom domaćeg vazduhoplovstva, letio je na Galebu, Jastrebu, Super Galebu i Utvi 75, a pred kraj vojne karijere i na helikopteru Gazela.

Upravo Gazelu izdvaja kao posebnu za uživanje u letu, prije svega zbog velike staklene površine koja omogućava odličan pogled na okolinu.

S druge strane, kada je riječ o adrenalinu, njegov izbor je mnogo jasniji.

"Ako želite da uživate u adrenalinu, onda je to sigurno borbeni avion kao što je Orao, kada letite neki brišući let na maloj visini. To je možda nešto što piloti najviše vole", priča Kerkez.

Ipak, postoji još nekoliko letjelica koje bi volio da isproba. Među njima su ruski Suhoj 27 i američki F-15.

"Čisto zbog tih performansi, da ih osjetim, da probam. Međutim, to vrijeme borbenih aviona je prošlo jer se i nama sa godinama smanjuju naše psihofizičke sposobnosti. Sad bih uživao recimo na nekom putničkom avionu", kaže Kerkez.

Vidi opis Više od posla: Miroslav Kerkez o životu među oblacima – "Kada avion leti 700, pilot mora da razmišlja 800 km/h" (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Miroslav Kerkez Br. slika: 12 12 / 12 AD

Hiljade letova i stroga selekcija: Zašto nije svako za pilota?

Iza Miroslava Kerkeza nalazi se više od 1.000 sati letenja, dok procjenjuje da je tokom karijere ostvario između dvije i tri hiljade letova.

Međutim, put do pilotske kabine nije nimalo jednostavan. Prisjetio se koliko je nekada bila rigorozna selekcija za školovanje vojnih pilota.

"Od oko 6.000 kandidata koji su konkurisali za Vazduhoplovnu vojnu školu u Mostaru, njih oko 160 prođe selekciju i upiš školu. Od tog broja, 80 nastavi školovanje na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji, a diplomu na kraju stekne svega 37 kandidata", navodi naš sagovornik.

Danas je, smatra, problem i sve manja zainteresovanost mladih za pilotski poziv, ali i zahtjevni zdravstveni kriterijumi koje kandidati moraju ispuniti.

"Morate biti dobar đak, morate biti zdravi i morate imati talenat za letenje. U moje vrijeme se provodila selekcija, odnosno selektivno letenje na klipnom avionu Utva i to se sprovodilo u četvrtom razredu srednje škole. Tada se procjenjivalo ko ima afiniteta, odnosno ruku za letenje. I samo su ti išli na Vazduhoplovnu vojnu akademiju. Jer gledajte, ne isplati se školovati čovjeka koji nije talenat. On može biti super zdrav, može biti super đak, ali znate jednostavno nismo svi talenti za sve", poručuje Kerkez.

Cijeli intervju pogledajte u videu:

(Mondo)