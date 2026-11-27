Troje djece poginulo je u požaru u romskom naselju u selu Kolačkov, u slovačkom Prešovskom kraju, saopštila je lokalna policija.

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Požar je izbio ubrzo poslije ponoći u četvrtak i uništio 14 kuća. Više desetina ljudi ostalo je bez krova nad glavom, uključujući oko 50 djece, navodi se u saopštenju.

Forenzički pregledi potvrdili su da ostaci pronađeni na licu mjesta pripadaju djeci za koju se vjeruje da imaju dvije, šest i 14 godina, što odgovara uzrastu tri osobe koje su prijavljene kao nestale nakon požara.

Vlasti organizuju privremeni smještaj za stanovnike pogođene požarom, prenijela je Sinhua.

Čitavo selo je dobilo pomoć od Vlade, a hrana i odjeća su podijeljeni pogođenima.