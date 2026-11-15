Majka i dvije maloljetne kćerke uhapšene zbog požara u kojem su poginula dva vatrogasca

Majka i dvije maloljetne kćerke uhapšene su zbog sumnje da su izazvale požar u Grčkoj u kojem su poginula dva vatrogasca. Policija traga za ocem.

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Majka i njene maloljetne kćerke uhapšene su u vezi sa požarom u napuštenoj zgradi u Zefiriju, zapadno od Atine, u kojem su poginula dva vatrogasca.

Osumnjičeni su 34-godišnja žena i njene ćerke od 13 i 16 godina, a policija traga za njenim 44-godišnjim suprugom, objavio je "Katimerini".

Istražitelji tvrde da je porodica bacala pepeo iz peći na drva u stepenište zgrade, što je najvjerovatnije juče izazvalo požar.

Tokom intervencije poginuli su vatrogasci od 44 i 23 godine. Treći vatrogasac, star 43 godine, zadobio je povrede.

Uzrok požara i okolnosti smrti vatrogasaca još su pod istragom.

Vlasti ispituju da li su pali na stepeništu ili su se dezorijentisali u zadimljenom podrumu nakon što im je u aparatu za disanje ponestalo kiseonika.