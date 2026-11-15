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Dan nakon blokade letova u SAD-u: Sudarila se dva Boinga na aerodromu u Majamiju

Dan nakon blokade letova u SAD-u: Sudarila se dva Boinga na aerodromu u Majamiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Na aerodromu u Majamiju došlo je do sudara teretnog i putničkog aviona.

Sudar dva aviona na aerodromu u Majamiju, ima povrijeđenih Izvor: @sentdefender/X

Teretni avion i putnički avion sudarili su se u subotu uveče na Međunarodnom aerodromu u Majamiju, saopštili su zvaničnici.

Na aerodromu su se, prema izvještajima, sudarili Boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije Kopa erlajns (Copa Airlines), saopštila je Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd, piše CBS.

"Oko 21.15 časova, avion u dolasku i avion u odlasku ostvarili su kontakt na ukrštanju dvije rulne staze. Nema prijavljenih povreda, a letovi se preusmjeravaju na druge rulne staze, tako da trenutno nema uticaja na rad aerodroma", naveo je Greg Čin, direktor za komunikacije Međunarodnog aerodroma u Majamiju, u izjavi za CBS News Miami.

Čin je rekao da su pripadnici Vatrogasno-spasilačke službe Majami-Dejda na licu mjesta zbrinuli dvije osobe zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski transport.

Let 358 kompanije UPS bio je planiran na relaciji od Majamija do Bogote u Kolumbiji, dok je let 427 kompanije Kopa erlajns dolazio iz Panama Sitija u Panami. Sjedište kompanije Kopa erlajns nalazi se u Panama Sitiju.

Otkazani brojni letovi

Do sudara dolazi u trenutku dok se aerodrom u Majamiju i dalje suočava sa kašnjenjima i otkazivanjem letova nakon rijetke zabrane polijetanja na nivou cijele zemlje koju je u petak izdala Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je u petak uveče da će se avio-saobraćaj sporo vraćati u normalu dok avio-kompanije rade na preraspoređivanju letjelica i posada.

Direktor FAA Brajan Bedford izjavio je u subotu da bi red letenja u SAD trebalo da se vrati u normalu do kraja dana u nedjelju.

Federalni zvaničnici su naveli da je prekid rada bio povezan sa problemima u zastarjeloj tehnologiji kontrole letenja, uključujući svičeve i rutere koji su postali preopterećeni podacima, što je izazvalo neusklađenosti u radarskim i komunikacionim sistemima.

(MONDO)

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