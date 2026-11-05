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Serija prijetnji bombama u avionima: Preusmjereni letovi širom Evrope, policija na nogama

Serija prijetnji bombama u avionima: Preusmjereni letovi širom Evrope, policija na nogama

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Nekoliko letova širom Evrope preusmjereno je zbog dojava o bombama, a među pogođenima su avioni koji su letjeli iz Dablina i Helsinkija za Rim, kao i četiri leta ka Pragu.

Avioni u Evropi prinudno slijetali zbog prijetnji bombom Izvor: screenshot/X

Nekoliko letova širom Evrope je preusmjereno zbog prijetnje bombom.

Jedan od pogođenih aviona bio je Er Lingus Erbas A320 koji je letio iz Dablina za Rim, a koji je izdao uzbunu za vanredno stanje i sletio na vazduhoplovnu bazu Evre na sjeveru Francuske.

U međuvremenu, finska avio-kompanija Finer saopštila je da je u četvrtak postojala prijetnja bombom u jednom od njenih aviona koji su letio iz Helsinkija za Rim. Avion je bio u pratnji vazduhoplovnih snaga i sletio je kako je planirano.

Policija u Češkoj Republici kaže da se četiri leta koja su išla za Prag "pripremaju za slijetanje" nakon što su "dobili prijetnju u vezi sa postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave".

"Procjenjujemo relevantnost prijetnje kao nisku", napisala je češka policija na X, dodajući da će "pirotehničke provjere biti sprovedene na svim avionima" nakon slijetanja.

Prije dva dana najmanje sedam letova bilo pogođeno sličnim prijetnjama.

(BBC/MONDO)

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Tagovi

avion bomba letovi Evropa

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