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Haos na evropskim aerodromima: Više aviona primilo dojave o bombama

Haos na evropskim aerodromima: Više aviona primilo dojave o bombama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Najmanje četiri aviona u Evropi primila su danas dojave o bombama i pojedini letovi su preusmjereni, a aerodrom u Poljskoj je nakratko zatvoren, piše Rojters.

Više aviona primilo dojave o bombama Izvor: Shutterstock

Agencija ističe da tokom pretraga nije pronađena nijedna sporna naprava u avionima.

Vlasti su preusmjerile avion poljske avio-kompanije "LOT" na liniji iz Londona ka Varšavi umjesto na aerodrom "Šopen" na drugu obližnju pistu u Modlinu, koja je nakratko bila zatvorena tokom pretrage letjelice.

Sa aerodroma "Modlin" saopšteno je da je sve ponovo normalizovano pošto nije pronađena nikakva naprava.

Avion kompanije "Skandinavijan erlajnz" na letu iz Kopenhagena sletio je na aerodrom "Šopen" na vrijeme i tokom pretrage nije pronađena bilo kakva naprava, nakon čega su terminali nastavili sa radom.

Avion na liniji iz Izraela sletio je na aerodrom u bugarskoj prijestonici Sofiji po prijemu poruke o bombaškoj prijetnji. Bugarski ministar unutrašnjih poslova LJubomir Nikolov rekao je da jedinice za borbu protiv terorizma vrše pretragu aviona.

Mađarski ministar odbrane Romuluš Ružin Sendi izjavio je da je juče avion niskobudžetne kompanije "Viz er" na liniji iz Londona ka Sofiji preusmjeren na aerodrom u Budimpešti nakon prijema bombaške prijetnje.

Dijelovi aerodroma u Mursiji na jugoistoku Španije blokirani su danas nakon što je prijavljena bombaška prijetnja na letu "Rajan era" iz Mančestera, ali su zvaničnici izjavili da je dojava bila lažna i da je na terminalima nastavljen rad pošto nakon pretrage nije ništa pronađeno u letjelici. 

(Srna)

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Tagovi

avion Evropa dojava bomba

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