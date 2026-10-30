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Drama iznad Jadrana, avion hitno sletio u Split: Posada aktivirala kod 7700 i proglasila vanredno stanje

Drama iznad Jadrana, avion hitno sletio u Split: Posada aktivirala kod 7700 i proglasila vanredno stanje

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Drama na letu iz Grčke ka Velikoj Britaniji završena je bez povrijeđenih, nakon što je zbog tehničkih problema pokrenuta procedura za vanredno slijetanje. Putnici i članovi posade bezbijedno su evakuisani iz aviona.

Drama iznad Jadrana, avion hitno sletio u Split Izvor: David Osborn / Alamy / Profimedia

Avion britanske avio-kompanije Jet2, koji je u petak letio sa grčkog ostrva Samosa prema Mančesteru, vanredno je sletio na Aerodrom Sveti Jeronim u Splitu nakon što je posada proglasila vanredno stanje zbog tehničkih poteškoća.

U avionu Boing 737-800 bilo je 165 putnika i šest članova posade. Svi su bezbijedno sletjeli, a prema dostupnim informacijama portala "Dalmacija Danas", niko nije povrijeđen.

Riječ je o letu LS1750, koji se u sistemu za praćenje aviona Flightradar24 vodio pod pozivnim znakom EXS29H. Tokom leta posada je aktivirala međunarodni kod 7700, kojim se kontroli vazdušnog saobraćaja signalizira opšta opasnost.

Takav poziv avionu obezbjeđuje prioritet i posebnu pažnju nadležnih službi, ali sam po sebi ne otkriva šta je izazvalo vanrednu situaciju.

Podaci o letu pokazuju da je avion promijenio planiranu rutu i preusmjerio se prema Splitu. Prije slijetanja kružio je iznad mora u blizini Trogira i Splita.

Iz splitskog Aerodroma potvrdili su da su u 14.20 sati od Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe primili obavještenje o vanrednom slijetanju. Odmah je pokrenut postupak potpune pripravnosti, u skladu s planom za slučaj izvanrednog događaja.

"Sve nadležne službe Aerodroma, kao i spoljne hitne službe, u stanju su pripravnosti i spremne za prihvat aviona", izvestili su iz Aerodroma.

Postupak potpune pripravnosti završen je u 14.42, nakon čega se vazdušni saobraćaj nastavio da se odvija redovno. Za sada nisu objavljeni detaljniji podaci o prirodi tehničkih poteškoća koje su dovele do vanrednog sletanja.

(Mondo)

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